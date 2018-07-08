Сирия отбила атаку на авиабазу

Дамаск заявил о возможном ударе Израиля по авиабазе «Тифор»

Сирийское национальное агентство САНА заявило о возможном ударе Израиля по авиабазе "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс

"Поступили сообщения об атаке Израилем авиабазы "Тифор"", — пишет агентство.

По данным агентства, системы сирийских ПВО отразили атаку.

Ранее в апреле израильская авиация нанесла удар по сирийской авиабазе "Тифор" (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным министерства обороны России, два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты. Российские советники при атаке не пострадали. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.