Ещё
Сирия отбила атаку на авиабазу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамаск заявил о возможном ударе Израиля по авиабазе «Тифор» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийское национальное агентство САНА заявило о возможном ударе Израиля по авиабазе "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс.
"Поступили сообщения об атаке Израилем авиабазы "Тифор"", — пишет агентство.
По данным агентства, системы сирийских ПВО отразили атаку.
Ранее в апреле израильская авиация нанесла удар по сирийской авиабазе "Тифор" (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным министерства обороны России, два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты. Российские советники при атаке не пострадали. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.
В ответ на атаку по Т-4 в начале мая по позициям Израиля на Голанских высотах было выпущено несколько десятков ракет. А 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана на Голанах.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу283
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян34
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение