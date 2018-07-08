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Бывшего бразильского президента освободят из-под стражи
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Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший бразильский лидер отбывал наказание по делу о коррупции с апреля этого года
Апелляционный суд Бразилии распорядился освободить из-под стражи бывшего лидера страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, который был осуждён по делу о коррупции. Соответствующее решение вынес судья Рожериу Фаврету. Вердикт может быть оспорен стороной обвинения.
В то же время судья первой инстанции Сержиу Моро, рассматривавший дело бывшего бразильского лидера, отметил, что Фаврету не имеет компетенции для того, чтобы единолично пересмотреть постановление о заключении Лулы да Силвы под стражу, пишет ТАСС.
Лула да Силва начал отбывать наказание 7 апреля. Он стал первым бывшим бразильским лидером, которого заключили в тюрьму по итогам уголовного процесса.
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