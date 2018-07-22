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В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина
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Глава разведки США извинился за свою реакцию на приглашения Путина в Вашингтон 

Газета.Ru 9 минут назад
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс извинился за свою реакцию на то, что американский лидер Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон осенью. Об этом сообщает Media ITE.
По его словам, он не хотел своей "неловкой" реакцией проявить неуважение к Трампу.
Он также подчеркнул, что нацразведка США поддерживать предпринимаемые Трампом попытки по улучшению отношений между Россией и США.
Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что директору национальной разведки США Дэниелу Коутсу не стоило смеяться по поводу визита Путина в Вашингтон.
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