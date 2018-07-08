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Израиль выступает против закрепления Ирана в Сирии
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Нетаньяху намерен сказать Путину, что Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии 

ТАСС 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сказать президенту России Владимиру Путину в ходе переговоров в Москве 11 июля, что еврейское государство не потерпит закрепления иранских сил в Сирии. Высказывания Нетаньяху распространила в воскресенье его канцелярия.
"На предстоящей неделе я отправлюсь в Москву на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Время от времени мы встречаемся, чтобы обеспечить координацию в области безопасности и, конечно, обсудить события в регионе, — сказал премьер. — В ходе встречи я разъясню два основополагающих принципа политики Израиля: во-первых, мы не потерпим военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии; во-вторых, мы потребуем от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил от 1974 года".
"Я также поддерживаю постоянный контакт с американской администрацией, эти связи с двумя великими державами [РФ и США] всегда очень важны для безопасности Израиля, особенно в настоящее время", — добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия.
Ранее пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан Леус сообщила ТАСС, что Нетаньяху посетит Москву для переговоров с Путиным 11 июля. Лидеры РФ и Израиля в этом году встречались уже дважды. В предыдущий раз израильский премьер посещал российскую столицу 9 мая, где присутствовал по приглашению Кремля на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До этого президент России и премьер Израиля встречались в Москве 29 января в Еврейском музее и центре толерантности, где приняли участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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