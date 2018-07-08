«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»

В сенате США заявили, что санкции против России не работают

Старший сенатор США от штата Висконсин, член Республиканской партии Рон Джонсон после визита в Москву в составе делегации заявил о невысокой эффективности американских санкций против России, передает The Washington Examiner.

По его словам, президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует рассмотреть вопрос о пересмотре санкций, направленных против России, чтобы они больше ориентировались на российских олигархов.

«Вы что-то делаете, но никто никогда не сидит и не анализирует: «Ну, это работает?» И я думаю, вам было бы трудно сказать, что санкции против России действительно эффективны», — сказал политик, уточнив, что не выступает за полную отмену ограничительных мер в отношении России.

Сенатор отметил, что Москва намерена воссоздать сферу влияния, которую она имела во времена СССР. Если США не хотят этого, то должны демонстрировать силу и решительность. При этом Джонсон добавил, что РФ и США вовсе необязательно быть врагами, и он ищет способы установить доверие между Москвой и Вашингтоном, передает НСН.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выражал надежду на то, что после встречи с американскими парламентариями смогут появиться некоторые подвижки по вопросу взаимного снятия санкций, передает ФАН.

Тремя днями ранее сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Нили Кеннеди снова обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, однако не предоставил никаких доказательств. При этом Кеннеди сослался на то, что ряд заочно осужденных в США россиян в случае выдачи их Москвой могли бы подтвердить вмешательство.

«Если же Россия и дальше продолжит вмешиваться в дела США, то необходимо будет вломить санкциями русским так сильно, чтобы они не сумели собрать костей. Для нас демократия значит очень многое, и попыток влезть в выборы мы не потерпим», — сказал политик.

В материале отмечалось, что экономика города зависит от крупнейшей российской компании по производству алюминия «Русал» и его завода.

Издание поясняло, что действия «Русала» означают заморозку планов по модернизации построенной компанией больницы, а также приостановку решения вопроса о расширении культурных центров города и реконструкции мемориальной стены.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от ее действий.

«Мы посмотрим, что сделает Россия. Мы собираемся поговорить с Россией о многих вещах, мы собираемся поговорить о Сирии», — сказал он.

Тогда же советник президента США Джон Болтон заявил, что готовящаяся встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа никак не повлияет на позицию США по ключевым вопросам: вопрос о признании Крыма в США не стоит, санкции отменяться не будут.

«Вопрос санкций поднимался на сегодняшних встречах. Но я хочу сказать, что позиция США по санкциям заключается в том, что они должны оставаться. И этот вопрос также может быть поднят на саммите ЕС в четверг-пятницу. Наша позиция заключается в том, что санкции должны оставаться», — сказал Болтон.

Между тем Москва не оставляет без ответа заокеанскую санкционную политику. В начале июня Путиным был подписан закон о контрсанкциях.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.

Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон содержит шесть возможных мер воздействия в отношении недружественных стран и организаций. В их числе прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с «недругами»; запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья такими странами и организациями. Список «запрещенки» будет определяться правительством. Кроме того, компаниям, попавшим под контрсанкции, будет закрыт доступ к приватизации и госзаказу.

Также российские власти могут ограничить или вовсе запретить выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также юридических лиц.

Со своей стороны премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответные меры на ввод пошлин США.

«Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий», — сказал председатель правительства РФ.

Он подчеркнул, что ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза и КНР