Президент Хорватии прилетела в Сочи

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи , где состоится встреча сборной ее страны с командой России . сообщает корреспондент "Газеты.Ru"

Отмечается, что глава Хорватии также планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

7 июля сборная в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.