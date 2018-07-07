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Президент Хорватии прилетела в Сочи
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Президент Хорватии прилетела в Сочи 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи, где состоится встреча сборной ее страны с командой России. сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Отмечается, что глава Хорватии также планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
7 июля сборная в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее футболист сборной России Александр Самедов заявил, что Хорватия является одним из фаворитов ЧМ-2018.
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