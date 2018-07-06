Иран готов обрушить мир

Иран знает, как обрушить мир в случае введения санкций

Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив, если США восстановят санкции против Ирана и введут запрет на продажу иранской нефти, предупредил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу Young Journalist Club.

США планирует применять санкции против покупателей иранской нефти с начала ноября, заявил ранее американский Госдепартамент . Если Вашингтон захочет остановить экспорт иранский нефти, никакие другие партии черного золота не смогут пройти через пролив, пообещал иранский военный.

Речь идет о пятой части мировых углеводородов — именно столько проходит из Персидского залива через Ормузский пролив, напомнил Коусари. Мир нуждается в этой нефти, заметил он. И предупредил, что любые враждебные действия США «дорого им обойдутся».

Катастрофа или легкая турбулентность?

«И я думаю, мы сразу же увидим и 200 долларов за баррель. Это будет история жесточайшая со времен энергетического кризиса 1973 года», — прогнозирует эксперт.

Нефтяного «апокалипсиса» и роста цен даже выше 100 долларов за баррель все равно не случится, уверен аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . По его словам, сейчас баланс спроса и предложения на энергетическом рынке примерно сходится, то есть они в целом соответствуют друг другу. Конечно, перекрытие Ормузского пролива теоретически может привести к тому, что баланс нарушится, спрос превысит предложение, и цены могут вырасти как минимум спекулятивно. Но этот рост не будет таким уж катастрофичным.

«В мире сейчас накоплены очень большие запасы нефти: в Европе, в США, в Азии. Я думаю, что 80−85 долларов за баррель — это базовый сценарий развития событий, если пролив будет перекрыт», — сказал аналитик «Ридусу».

Санкции — не повод для драки

Эксперты единодушны в одном: пока такой сценарий выглядит весьма маловероятным. Для Ирана блокировка Ормузского пролива равносильна объявлению войны, и ответ США не заставит себя ждать. По данным Reuters, представители американского военно-морского флота уже заявили о готовности охранять «свободу судоходства и торговли».

«Если Тегеран хотя бы попытается перекрыть пролив, сразу же последует военная атака со стороны США и суннитских стран Персидского залива, той же Саудовской Аравии. Подключится и Израиль, который давно мечтает разбомбить объекты Ирана. И политический режим Ирана будет точно уничтожен», — предупреждает Юшков.

Подобные заявления из Тегерана звучали и раньше, в период действия санкций, однако, несмотря на всю жесткую риторику, до реальных действий дело так и не дошло. К тому же, перекрыв Ормузский пролив, Иран и сам не сможет ничего экспортировать. Между тем, по сути, даже с введением санкций центральный рынок сбыта у страны сохраняется — это Китай Индия . А эти страны, судя по всему, не собираются отказываться от иранской нефти даже под давлением США. Более того, введение санкций, напротив, даст Пекину возможность еще больше упрочить свои позиции в Иране, еще плотнее завязать его на свой рынок.

«Думаю, что Китай из Ирана не уйдет. Он покупает долю французской Total в крупнейшем в мире газовом месторождении «Южный парс». Он еще плотнее заходит в иранские энергетические проекты. И американцы не смогут его заставить от этого отказаться. И пока что США даже не ставят такого условия: вы уходите из Ирана, тогда мы прекращаем торговые войны», — рассуждает Юшков.

Так что из-за санкций перекрывать Ормузский пролив Иран не станет. Они для него, конечно, болезненны, но не смертельны. Страна под ними уже жила много лет: в кризисном режиме, но существовала, и власть сохранялась, и ситуация в целом была более или менее стабильной.

Если завтра война

Блокировка морских путей — это, скорее, крайняя мера, которая может стать следствием войны, но вряд ли причиной. Иран мог бы на это пойти в случае реальной угрозы для существования политического режима, считает Юшков.

«Вот если будет понятно, что начинается война, и сейчас по Ирану ударят, тогда он перекроет Ормузский пролив. А до этого… Это шантаж, скорее всего», — говорит эксперт.

В то же время, в этой ситуации много непредсказуемого. Как показывает практика, на Ближнем Востоке эскалация конфликтов может развиваться очень быстро. И есть много примеров в истории, когда это действительно происходило. Достаточно вспомнить войну в Ираке , затеянную теми же США.

«То есть, теоретически, эскалации может быть, но вероятность этого сценария очень низка. Пока это риторика, но она имеет тенденцию к ужесточению. Стороны нагнетают обстановку. И в какой-то момент времени, даже если не произойдет эскалации, сама по себе риторика, ее жесткость может способствовать росту цен на нефть», — отмечает Нигматуллин.

Но пока, по его словам, рынок подобные заявления воспринимает достаточно равнодушно. Сейчас основные сорта нефти дорожают в пределах 0,2%. Очевидно, что никакой спекулятивной реакции нет.