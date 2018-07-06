Иран готов обрушить мир

Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив, если США восстановят санкции против Ирана и введут запрет на продажу иранской нефти, предупредил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу Young Journalist Club.
США планирует применять санкции против покупателей иранской нефти с начала ноября, заявил ранее американский Госдепартамент. Если Вашингтон захочет остановить экспорт иранский нефти, никакие другие партии черного золота не смогут пройти через пролив, пообещал иранский военный.
Речь идет о пятой части мировых углеводородов — именно столько проходит из Персидского залива через Ормузский пролив, напомнил Коусари. Мир нуждается в этой нефти, заметил он. И предупредил, что любые враждебные действия США «дорого им обойдутся».
Катастрофа или легкая турбулентность?
Если блокировка Ормузского пролива действительно произойдет, это спровоцирует колоссальный энергетический кризис глобального масштаба, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По этому пути поставляется 100% сжиженного природного газа из Катара, почти вся нефть из Ирана и Кувейта, около 70% нефти Саудовской Аравии. Соответственно, на мировом рынке возникнет огромный дефицит.
«И я думаю, мы сразу же увидим и 200 долларов за баррель. Это будет история жесточайшая со времен энергетического кризиса 1973 года», — прогнозирует эксперт.
Нефтяного «апокалипсиса» и роста цен даже выше 100 долларов за баррель все равно не случится, уверен аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, сейчас баланс спроса и предложения на энергетическом рынке примерно сходится, то есть они в целом соответствуют друг другу. Конечно, перекрытие Ормузского пролива теоретически может привести к тому, что баланс нарушится, спрос превысит предложение, и цены могут вырасти как минимум спекулятивно. Но этот рост не будет таким уж катастрофичным.
«В мире сейчас накоплены очень большие запасы нефти: в Европе, в США, в Азии. Я думаю, что 80−85 долларов за баррель — это базовый сценарий развития событий, если пролив будет перекрыт», — сказал аналитик «Ридусу».
Санкции — не повод для драки
Эксперты единодушны в одном: пока такой сценарий выглядит весьма маловероятным. Для Ирана блокировка Ормузского пролива равносильна объявлению войны, и ответ США не заставит себя ждать. По данным Reuters, представители американского военно-морского флота уже заявили о готовности охранять «свободу судоходства и торговли».
«Если Тегеран хотя бы попытается перекрыть пролив, сразу же последует военная атака со стороны США и суннитских стран Персидского залива, той же Саудовской Аравии. Подключится и Израиль, который давно мечтает разбомбить объекты Ирана. И политический режим Ирана будет точно уничтожен», — предупреждает Юшков.
Подобные заявления из Тегерана звучали и раньше, в период действия санкций, однако, несмотря на всю жесткую риторику, до реальных действий дело так и не дошло. К тому же, перекрыв Ормузский пролив, Иран и сам не сможет ничего экспортировать. Между тем, по сути, даже с введением санкций центральный рынок сбыта у страны сохраняется — это Китай и Индия. А эти страны, судя по всему, не собираются отказываться от иранской нефти даже под давлением США. Более того, введение санкций, напротив, даст Пекину возможность еще больше упрочить свои позиции в Иране, еще плотнее завязать его на свой рынок.
«Думаю, что Китай из Ирана не уйдет. Он покупает долю французской Total в крупнейшем в мире газовом месторождении «Южный парс». Он еще плотнее заходит в иранские энергетические проекты. И американцы не смогут его заставить от этого отказаться. И пока что США даже не ставят такого условия: вы уходите из Ирана, тогда мы прекращаем торговые войны», — рассуждает Юшков.
Так что из-за санкций перекрывать Ормузский пролив Иран не станет. Они для него, конечно, болезненны, но не смертельны. Страна под ними уже жила много лет: в кризисном режиме, но существовала, и власть сохранялась, и ситуация в целом была более или менее стабильной.
Если завтра война
Блокировка морских путей — это, скорее, крайняя мера, которая может стать следствием войны, но вряд ли причиной. Иран мог бы на это пойти в случае реальной угрозы для существования политического режима, считает Юшков.
«Вот если будет понятно, что начинается война, и сейчас по Ирану ударят, тогда он перекроет Ормузский пролив. А до этого… Это шантаж, скорее всего», — говорит эксперт.
В то же время, в этой ситуации много непредсказуемого. Как показывает практика, на Ближнем Востоке эскалация конфликтов может развиваться очень быстро. И есть много примеров в истории, когда это действительно происходило. Достаточно вспомнить войну в Ираке, затеянную теми же США.
«То есть, теоретически, эскалации может быть, но вероятность этого сценария очень низка. Пока это риторика, но она имеет тенденцию к ужесточению. Стороны нагнетают обстановку. И в какой-то момент времени, даже если не произойдет эскалации, сама по себе риторика, ее жесткость может способствовать росту цен на нефть», — отмечает Нигматуллин.
Но пока, по его словам, рынок подобные заявления воспринимает достаточно равнодушно. Сейчас основные сорта нефти дорожают в пределах 0,2%. Очевидно, что никакой спекулятивной реакции нет.