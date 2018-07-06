«Это начало диктатуры»: Кишинев поглощен протестами

Отказ признать результаты выборов мэра Кишинева обернулся для Молдавии политическим кризисом. Против политически мотивированного судебного решения протестует не только внутренняя оппозиция, но и западные партнеры действующей молдавской власти. Однако из-за приближающихся парламентских выборов правящая группа не может себе позволить идти на уступки.

Выборы мэра Кишенева, которые завершились еще 3 июня, обернулись для Молдавии политическим кризисом. Суд отказывается признать законным результат народного волеизъявления жителей столицы, препятствуя официальному вступлению нового мэра в должность.

В результате вот уже несколько недель на улицах главного города страны проходят массовые акции протеста, организованные оппозицией. А западные партнеры Молдавии говорят об «угрозе демократии», которая нависла над республикой.

Победителем выборов, чье право управлять Кишиневом власти отказываются признавать, стал основатель оппозиционной партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе

Абсолютной его победу назвать нельзя — большинство голосов ему удалось набрать только во втором туре, в ходе которого Нэстасе соревновался с социалистом Ионом Чебаном. По данным ЦИК страны, за Нэстасе проголосовали более 129 тыс. человек (52,57%), а за его конкурента Иона Чебана — около 116 тыс. (47,43%).

Явка на выборах составила всего 39%, однако по закону низкая явка на втором туре выборов не является причиной для обнуления их результата.

«Это начало диктатуры»

Сперва никто не ожидал подвоха — Нэстасе даже выступал перед гражданами Кишинева с победной речью.

«Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сел. Я никогда не делил людей по национальности, по религии, по языку, я всегда старался объединить усилия нашего общества. Уверен, что буду делать это и впредь», — говорил Нэстасе, обращаясь к русскоязычном жителям Кишинева.

Однако процедура утверждения судом результатов выборов и мандата нового мэра, установленная местным законодательством, откладывалась несколько раз. Победитель выборов стал открыто говорить, что делается это с целью оттянуть его вступление в должность, и предупреждал: если суд не поторопится со своим решением, он обратится к своим соратникам и организует протесты.

19 июня, несмотря на отзыв судьи, который занимался этим делом, суд Кишинева постановил — выборы мэра являются недействительными.

Отказ признать результаты выборов связан с тем, что по данным суда, в день выборов велась запрещенная законом агитация.

Нэстасе в тот же день оспорил решение суда в апелляционной палате, а уже 20 июня в Кишиневе прошла первая акция протеста несогласных с решением суда.

Об участии в митинге заявили не только сторонники партий «Достоинства и правда» и «Действие и солидарность», которые вместе выдвигали кандидатуру Нэстасе на выборах, но и другие политические силы. Среди них — Либерально-демократическая партия Молдавии, занимающая в парламенте республики 5 мест из 101. Даже главный конкурент Нэстасе Ион Чебан заявил на пресс-конференции, что Партия социалистов также поддерживает намерение оспорить решение суда, поскольку считает его «политическим».

Президент республики Игорь Додон , будучи выходцем из Партии социалистов, также раскритиковал решение суда, которое по его словам «вызывает много вопросов».

«Теперь Андрей Нэстасе был выставлен жертвой и избавлен от бремени руководства Кишиневом, с которым он бы не справился по причине своей некомпетентности и отсутствия административного опыта. Может быть, было бы лучше, чтобы Нэстасе позволили продемонстрировать свои руководительские способности или их отсутствие, чтобы все увидели, насколько он беспомощен, когда речь [идет] о реальных проблемах и когда популизм не помогает», — писал Додон в фейсбуке.

Протестующие заявили о своей готовности протестовать каждый день и сдержали свое слово. Однако судебная власть оставалась непреклонной.

21 июля Апелляционная палата Кишинева подтвердила решение суда. 25 июля то же решение приняла Высшая судебная палата Молдавии, чей вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит. 29 июля ЦИК подчинилась судебному решению и окончательно признала выборы недействительными. Председатель ЦИК Алина Руссу также заявила, что повторное голосование проведено не будет.

1 июля оппозиция организовала «Комитет национального сопротивления», который будет добиваться выполнения требований протестующих. Члены комитета заявляют об угрозе начала в стране диктатуры лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка. Были оформлены три главных требования протеста — признание выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей всех инстанций, которые признали выборы недействительными.

Власть идет ва-банк

Формально решение о непризнании результатов выборов не является политическим — это решение суда. Однако сомнений, что оно было инициировано верхушкой правящей Демпартии, практически нет, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Почему правящая группа приняла такое решение и навязала его суду, не до конца ясно. Риски, связанные с этим решением, могут быть значительно большими, чем выгода», — говорит эксперт.

Аналитик считает, что у Демпартии есть лишь две причины для подобных действий.

«Во-первых, перед парламентскими выборами, которые состоятся в ноябре, правящая группа пытается предотвратить создание неподконтрольный администрации в Кишиневе. Кроме того, Демпартия продолжает демонстрировать, что ей в Молдавии принадлежит вся полнота власти, и предлагает Западу согласиться с тем, что без нее Молдавии не может быть. Такое сочетание, на мой взгляд, слишком рискованно», — говорит Брутер.

Запад действительно отнесся к происходящему в Молдавии крайне недоброжелательно. Официальный представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон считает решение молдавского суда об аннулировании итогов выборов мэра Кишинева угрозой демократии.

«Непрозрачное решение верховного суда Молдавии поддержать непризнание выборов мэра Кишинева 3 июня представляет собой угрозу молдавской демократии», — сказала она, добавив, что зафиксированные «относительно незначительные нарушения» не оправдывают аннулирование результатов.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала власти Молдавии найти выход из ситуации, сложившейся вокруг отмены результатов выборов в Кишиневе, и заявила, что в Брюсселе было принято решение о временной приостановке перечислений первого транша в рамках макрофинансовой помощи республики до выполнения Молдавией «политических условий» ее предоставления.

В конечном итоге суть отношений между правящей партией и Западом, по словам эксперта, сводится к следующему:

Европа недовольна нынешней правящей группой Молдавии и надеется, что ее сменит другая проевропейская группа. Демпартия, в свою очередь, пытается сделать так, чтобы альтернатив ее власти для Запада не оставалось.

«Как будет развиваться эта ситуация — пока непонятно, — говорит Брутер. — Власть понимает, что договариваться с Европой все же придется. Европа понимает, что у власти достаточно сил, чтобы чувствовать себя на этих переговорах уверенно. Это парный тупик».

Такой паритет, по мнению Брутера, будет сохраняться вплоть до парламентских выборов. До этого возможно и продолжение протестов, потому что сейчас власть идти на какие-либо уступки не готова.