Трамп решил развалить Евросоюз

До встречи в верхах стран НАТО остается пять дней, и уже понятно, что Дональд Трамп будет жестко разговаривать с европейскими союзниками. Появляются утечки даже про вовсе немыслимый вариант — вывод американских войск из Германии . Хотя пока что это в основном элемент шантажа Берлина, можно спрогнозировать, каковы будут последствия такого исторического события.

О том, что США просчитывают расходы на вывод своих войск из Германии, в прошлые выходные написал Вашингтон пост . Речь шла о стоимости вывода 35-тысячного контингента или его переброски в Польшу — но в любом случае сама мысль об этом раньше казалась совершенно невозможной.

Однако за полтора года президентства Трампа европейские союзники Америки по НАТО уже привыкли, что для президента США нет никаких запретных тем и методов. Трамп хочет ослабить Европу, в которой он видит не сателлита или младшего партнера, а опасного конкурента — и готов добиваться этого самыми разными способами. Один из наиболее симпатичных ему — требование от европейцев увеличить расходы на оборону до давно уже обещанных ими 2 процентов ВВП.

Европейские члены НАТО на словах соглашаются с необходимостью платить. Но в реальности самые мощные страны Европы не собираются просто так расставаться с десятками миллиардов евро. В первую очередь этого не хочет делать Германия — для нее обещание поднять расходы до 1,5 процентов ВВП это уже потолок.

Но зачем Трампу европейские деньги на оборону? На заказы от американского ВПК? Много тут не заработаешь — у Европы есть и свой военно-промышленный комплекс.

Для уменьшения американских расходов на защиту Европы и содержание своих войск и баз там? И это тоже, конечно — Трамп вообще считает, что все так называемые союзники должны платить за честь размешать у себя американские базы. Ведь самой Америке нет никаких особых выгод от военного присутствия по всему миру — в отличие от тех стран, которые она охраняет своими войсками. Часть сэкономленного на создании собственной армии хорошо бы отправить на оплату счетов за постой американских соединений.

Но важнее всего для Трампа даже не это. Он хочет дать понять Европе, что она зависима от США, и если она не хочет по полной платить за свою безопасность, то это, так и быть, можно компенсировать уступками в других сферах.

Например, тарифами и пошлинами на американские товары — то есть приоткрыть 600-миллионный европейский рынок для американского производителя. Трампа действительно возмущает, что немцы продают в США много своих автомобилей, но американцы поставляют в Германию очень мало своих. В то время как США являются гарантами безопасности Германии и защищают её!

Это несправедливо и наносит ущерб американской экономике — и Трамп настроен положить конец такому положению дел. В том числе и угрожая вывести американские войска из Германии. О возможности обсуждения этого варианта на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля сообщил и дипломатический источник РИА Новости в бельгийской столице.

С точки зрения представления обычного российского, да и атлантического аналитика такая позиция абсурдна. Зачем же США самим лишать себя одного из ключевых элементов своего мирового лидерства: военного контроля над Европой? Может быть, тогда и доллар лишить статуса резервной валюты, закрыть Голливуд , да и американские базы по всему свету? Но дело в том, что Трамп не считает, что США контролируют Европу. Он исходит из того, что Евросоюз , как и сами США являются частью условного Запада, то есть атлантического наднационального проекта, в котором у них самих нет полного суверенитета. И Трамп хочет вернуть США национальный суверенитет — разрушив для этого единый Запад.

Не до основания, конечно. Просто пересобрать его так, что в центре нового Запада стояли США как государство, а не как место жительства большинства семей наднациональной олигархической элиты. И тогда контроль США над Европой будет не военно-идеологически-кадровый — а экономический. То есть Америка станет старшим и самым сильным братом для Старого Света, вернув при этом себя свой суверенитет.

Но и такой Америке из мечты Трампа не нужна сильная и единая Европа — потому что Евросоюз почти вдвое больше США по населению, обладает серьезнейшей экономикой и амбициями. Америке Трампа нужна ослабленная, разделенная Европа. Именно поэтому, еще будучи кандидатом в президенты, Трамп поддерживал Брекзит. Именно поэтому, уже будучи президентом, предлагал Макрону вывести Францию из ЕС. Именно поэтому он постоянно атакует Германию и Ангелу Меркель . США давят на Германию одновременно по всем направлениям. Только немцы научились как-то выкручиваться на русском фронте — как им предлагают страдать на иранском. А что дальше? Санкции за работу с Китаем

Трамп испытывает терпение Германии — и тут начинается самое интересное. На самом деле он провоцирует ее не просто на обострение отношений с США — но и на возвращение подлинного суверенитета. Утерянного Германией в 1945, вместе с проигрышем войны и оккупацией. После краха СССР и воссоединения Германии США не ушли из ФРГ — и хотя их прямое влияние на Берлин ослабло, немцы все равно не были предоставлены сами себе. Евроинтеграция, которой они были увлечены, проходила под присмотром атлантических элит. Но чем сильнее становился ЕС, тем больше росла и мощь Германии — и тем труднее было бы англосаксам влиять на управление Единой Европой. Так что Трамп просто решил развалить Евросоюз раньше, чем он полностью выйдет из-под англосаксонского контроля и превратится в Четвертый рейх.

Примут ли этот вызов в Германии? Есть ли там вообще силы, способные к самостоятельному управлению как своей страной, так и Европой — или их появление возможно только в будущем? Если она примет вызов — и условно говоря, согласится, а то и потребует вывода американских войск со своей территории, то ей придется становится полноценной мировой державой. Причем одновременно и Германией — и ядром Европы. Все послевоенные годы англосаксы воспитывали немецкую элиту в полностью противоположном ключе — через комплекс вины внушая им «геополитическую неполноценность» и стратегическую несамостоятельность. Но примерив на себя функции мотора евроинтеграции, даже такие модифицированные немцы почувствовали «вкус истории».

Уж если даже Ангела Меркель месяц назад в интервью Frankfurter Allgemeine заговорила о создании европейской армии, включающей в себя экспедиционный корпус, то есть силы действующие за пределами Европы, значит, «процесс пошел». Сама идея европейской армии абсолютно антиатлантическая, какими бы оговорками не обставляли ее в Берлине и Париже. То есть такая армия неизбежно, вопреки даже воле своих создателей, превратится в континентальную армию — что в корне противоречит самой концепции атлантизма и целям глобалистов. Ведь тогда Германия снова станет не объектом, а субъектом мировой политики — со всеми вытекающими отсюда возможностями. Главная из которых — возможность самостоятельного выбора направления движения, формирования альянсов и блоков. Например, такого — Берлин-Москва-Пекин.

Но даже подумать об этом кошмарном для атлантистов варианте будет способно уже другое поколение немецких политиков.