Почему ЕС продлил санкции против России

Евросоюз на полгода продлил действие секторальных экономических санкций против России, срок действия которых истекал в конце июля. Теперь ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

«5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики до 31 января 2019 года», — говорится в заявлении европейского органа.

Решение было принято единогласно. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также область товаров двойного назначения.

В частности, для ряда российских компаний ограничен доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС; введён запрет на экспорт и импорт оружия, а также запрет на экспорт продукции двойного назначения; ограничен доступ России к ряду технологий и услуг, которые могут быть использованы в области нефтедобычи.

Кроме того, в отношении 155 человек и 38 организаций продолжают действовать индивидуальные ограничительные меры.

«Длительность санкций была увязана Европейским Советом с полным выполнением Минских соглашений 19 марта 2015, которое, как предполагалось, должно было произойти к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, санкции остаются в силе», — говорится в заявлении.

В российском МИД уже прокомментировали решение Европы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Брюссель в очередной раз упустил возможность наладить отношения с Москвой.

«Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран — членов ЕС политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как ещё одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении», — сказала представитель МИД.

При этом она подчеркнула, что выполнение Минских соглашений блокируется Украиной, однако ЕС «не хватило смелости» признать, что увязка отношений России и Европы с этими договорённостями нецелесообразно.

«Сожалеем, что странам — членам вновь не хватило решимости признать искусственный характер увязки всего комплекса отношений России — ЕС с полным выполнением Минских соглашений, целенаправленно блокируемых киевскими властями», — подчеркнула Захарова

«Расплачиваться за отсутствие элементов реализма и гибкости в этой позиции Брюсселя, как и прежде, придётся страдающим от санкционного противостояния деловым кругам ЕС, рядовым гражданам», — добавила она.

Дипломат также назвала абсурдным направленный России призыв Евросоюза принять участие в процессе установления виновных в крушении Boeing-777 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

«Это звучит дико, поскольку Россия, в отличие от, например, участвовавшей в расследовании Украины, всеми силами содействовала установлению истинных причин трагедии и предоставила следствию критически важные сведения по радиолокационному наблюдению за воздушным пространством на момент авиакатастрофы», — заявила Захарова.

«Было бы желательно, чтобы все, кто пытается склонить к этому признанию ответственности, сначала объяснили нестыковки между предварительными выводами следствия и данными, предоставленными российской стороной», — добавила она.

Дипломат также выразила обеспокоенность формированием ЕС новых санкционных механизмов под предлогом «противодействия гибридным вызовам», несмотря на многочисленные манипуляции с этой надуманной темой, ярким примером которых являются действия британских властей по «делу Скрипалей».

«ЕС продолжает двигаться по пути создания новых факторов напряжённости на европейском континенте. На этом фоне едва ли приходится удивляться тому, что общественное восприятие Евросоюза в нашей стране не претерпевает серьёзных изменений к лучшему», — отметила Захарова.

«Позиция санкций никогда не приводила к результатам»

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, сложно найти весомое объяснение тому, что Европа продолжает продлевать антироссийские санкции, в то время как они наносят серьёзный вред и самим странам, которые вводят рестрикции.

«Политические игры руководителей некоторых стран идут сегодня вопреки интересам своих народов, и это видят даже в Европе, выступая против санкций. В ближайшее время позиция изменится, к этому может подтолкнуть встреча президентов России и США в Хельсинки 16 июля. Вряд ли вопрос санкций будет подниматься напрямую, но точно будет витать в воздухе. Позиция санкций никогда не приводила к результатам», — заявил RT парламентарий.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что Евросоюз — это бюрократическая организация, и принятое решение проще пролонгировать, нежели отменить.

Он добавил, что для отмены санкций прежде всего необходимо принципиальное изменение позиции двух ключевых европейских держав — Германии и Франции, поскольку именно они имеют определяющее мнение внутри союза.

«Пока им выгодно присоединение к антироссийским санкциям, хотя эта выгода становится всё более и более сомнительной, судя по отчётам инвестиционных институтов самой Европы. Я имею в виду тот ущерб, который наносится Евросоюзу. Пока действует некое подобие атлантической солидарности, санкции будут продлеваться», — заявил Мухин.

При этом он выразил мнение, что определённую роль в решении продлить санкции сыграл и «европейский снобизм».

«Есть такое понятие как европейский снобизм, к сожалению, западноевропейские страны почти никогда не признаются, что были не правы», — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что ухудшение отношений между ЕС и США, скорее всего, никак не скажется на позиции европейских стран по санкциям против России.