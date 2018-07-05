Ещё
Израиль пригрозил сирийской армии превентивным ударом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Израиль пригрозил сирийской армии превентивным ударом 

ТВ Центр 5 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что его страна не приемлет вооруженного присутствия Сирии в районах, "которые должны быть демилитаризованными". На вопрос о том, готов ли Тель-Авив нанести превентивный удар, министр ответил утвердительно.
Израиль нанесет удар по вооруженным силам Сирии, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с еврейским государством. Об этом заявил министр внутренней безопасности страны Гилад Эрдан, передает "Интерфакс".
"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", — подчеркнул министр.
При этом в ответ на вопрос о том, готов ли Израиль на превентивные меры в отношении сирийских военнослужащих, Эрдан ответил: "Да, однозначно".
Ранее стало известно, что правительственные войска Сирии вышли к границе с Иорданией в провинции Дераа. Погранвойска САР стянули технику и пехоту от административной границы провинции Сувейда до населенного пункта Ас-Суммакият.
3 июля телеканал Al Hadath сообщил, что в районе Эль-Махаджа в северных окрестностях сирийского города Дераа произошла серия мощных взрывов. В этом районе располагается склад боеприпасов армии САР. Данных о пострадавших, а также о возможном материальном ущербе не поступало. При этом в сообщении не исключалось, что к произошедшему были причастны израильские ВВС.
ТВ Центр: последние новости
Помпео не встретился в Ким Чен Ыном в ходе визита в КНДР Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным Заблокированные в пещере в Таиланде дети передали родителям письма
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло11
Савченко избили в Киеве24
В московском метро произошло самоубийство91
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Американский сенатор приехал в Россию и задумался134
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение