Израиль пригрозил сирийской армии превентивным ударом

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что его страна не приемлет вооруженного присутствия Сирии в районах, "которые должны быть демилитаризованными". На вопрос о том, готов ли Тель-Авив нанести превентивный удар, министр ответил утвердительно.

Израиль нанесет удар по вооруженным силам Сирии, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с еврейским государством. Об этом заявил министр внутренней безопасности страны Гилад Эрдан, передает "Интерфакс"

"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", — подчеркнул министр.

При этом в ответ на вопрос о том, готов ли Израиль на превентивные меры в отношении сирийских военнослужащих, Эрдан ответил: "Да, однозначно".

Ранее стало известно, что правительственные войска Сирии вышли к границе с Иорданией в провинции Дераа. Погранвойска САР стянули технику и пехоту от административной границы провинции Сувейда до населенного пункта Ас-Суммакият.

3 июля телеканал Al Hadath сообщил, что в районе Эль-Махаджа в северных окрестностях сирийского города Дераа произошла серия мощных взрывов. В этом районе располагается склад боеприпасов армии САР. Данных о пострадавших, а также о возможном материальном ущербе не поступало. При этом в сообщении не исключалось, что к произошедшему были причастны израильские ВВС.