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Раскол в Британии: Мэй угрожает Джонсону
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Times: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать сделку по Brexit 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. Об этом в субботу пишет газета The Times.
По данным издания, премьер призвала правящую Консервативную партию объединиться и двигаться по направлению к сделке с Брюсселем.
Как пишет The Times, Мэй также направила консерваторам письмо, в котором дала им ясно понять, что министры, которые озвучат недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.
"Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена", — приводит ее слова издание.
Ранее, как сообщал информационный ресурс BuzzFeed, Борис Джонсон заявил, что в вопросе реализации Brexit приближается момент истины, который потребует от Мэй занять более воинственную позицию по отношению к Евросоюзу. Глава британского МИД также заявлял, что "все больше восторгается" президентом США Дональдом Трампом, который посеял бы хаос в случае реализации Brexit.
В пятницу стало известно, что в ходе дискуссий в загородной премьерской резиденции Чекерс британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.
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Комментарии25  Ещё 18 источников 
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