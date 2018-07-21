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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
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Палестинские группировки согласились на перемирие в Секторе Газа 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Ранее сообщалось, что о перемирии в регионе договорились власти Израиля и ХАМАС. В переговорах им содействовали ООН и Египет, передает ТАСС.
Ранее в тот же день ВВС Израиля атаковали более 40 объектов ХАМАС в регионе. Массированные авиаудары продолжались более трех часов. Ранее обстрел позиций палестинских боевиков вели танки и артиллерия. Есть жертвы. По словам военных — это ответ на снайперский огонь с территории, подконтрольной ХАМАС. В результате действий снайпера погиб израильский офицер.
Режим прекращения огня в Секторе Газа вступил в силу в полночь по местному времени (01:00 по времени Москвы).
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