Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Палестинские группировки согласились на перемирие в Секторе Газа

Ранее сообщалось, что о перемирии в регионе договорились власти Израиля ХАМАС . В переговорах им содействовали ООН Египет , передает ТАСС

Ранее в тот же день ВВС Израиля атаковали более 40 объектов ХАМАС в регионе. Массированные авиаудары продолжались более трех часов. Ранее обстрел позиций палестинских боевиков вели танки и артиллерия. Есть жертвы. По словам военных — это ответ на снайперский огонь с территории, подконтрольной ХАМАС. В результате действий снайпера погиб израильский офицер.