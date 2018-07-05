Кандидата в президенты Грузии оставили без страуса

Тбилисский зоопарк отказался предоставить страуса одному из лидеров грузинской оппозиционной партии «Гирчи» Зурабу Джапаридзе. Как сообщает «Интерфакс», птица потребовалась политику для перформанса в здании суда.

«В "Гирчи" считают, что в Грузии не существует суда, а система общих судов превратилась в страуса, который засунул голову в песок. Просим 13 июля на полдня одолжить нам самку страуса, транспортировку которой мы обеспечим», — сказано в письме, направленном администрации зоопарка от председателя «Гирчи» Яго Хвичиа.

Лидера «Гирчи» и кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе задержали на акции протеста 12 мая за неподчинение требованиям сотрудников полиции. 13 июля состоится судебное заседание по делу Джапаридзе.

Руководство зоопарка отказало оппозиционерам. «У нас в зоопарке нет страуса, это — эму. Однако, в любом случае, одалживать животное или птицу на несколько часов исключено. Транспортировка для животного связана с большим стрессом, а функция зоопарка — защищать животных», — заявил грузинскому Первому каналу директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.