Как связаны «Новичок» и выход Англии в 1/4 финала ЧМ

Инцидент с повторным отравлением веществом «Новичок» двух британцев в графстве Уилтшир может оказаться никак не связан с первым отравлением, когда в Солсбери в марте пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Заместитель главы МВД Великобритании заявил в четверг, что, по предварительным данным, Москва не имеет отношения к новому отравлению, и что он ждет звонка из России по поводу первого происшествия.

Бывший эксперт ООН по химическому оружию Антон Уткин , тем не менее, увязывает инцидент в Эймсбери не с «делом Скрипалей», а с событиями совершенно иного масштаба.

"Это слишком точное совпадение, чтобы оно оказалось случайным. Новый инцидент с ОВ произошел день в день с выходом сборной Англии в четвертьфинал по футболу, то есть когда имидж России в глазах английского общественного мнения, да и всего мира, стал стремительно улучшаться", — сказал он «Ридусу».

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Кроме того, считает Уткин, кому-то надо отвлечь внимание мировой общественности от главного события текущего месяца, не имеющего касательства к футболу — речь идет о предстоящей встрече в Финляндии президентов США и России.

"Поэтому я бы никому не советовал доверять заявлениям британских официальных лиц, касающихся происшествия в Эймсбери", — советует Уткин.

Эксперт по химоружию Игорь Никулин придерживается иной версии: что в повторном инциденте с «Новичком», скорее всего, проявилась некомпетентность самих британских спецслужб.

"После окончания холодной войны все западные спецслужбы, не исключая британскую, сильно деградировали. Сейчас есть ощущение, что кто-то из сотрудников британской контрразведки элементарно потерял ампулу с отравляющим веществом, на которую каким-то образом «напоролась» эта семейная пара", — сказал он «Ридусу».

По словам Никулина, концентрация данного ОВ такова, что даже нескольких миллиграмов «Новичка» достаточно, чтобы отравить население небольшого города. Следовательно, поскольку пострадали лишь два человека, и то не летально, они могли отравиться даже не «чистым» ядом, а с какими-то предметами, бывшими с ним в контакте.

"Это ведь бинарный газ. То есть в одной емкости содержится одна составляющая, в другой — вторая, и по отдельности они не ядовиты. Возможно, эти емкости перевозили в общем контейнере, и они смешались в результате халатности перевозившего их человека, а эти два британца имели несчастье пройти по его следам через какое-то короткое время", — пробует себя в качестве детектива эксперт.