Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе

«Порошенко хочет в принципе выборы президента не проводить. И поэтому сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР и ДНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. «Лента.ру»)— по сути, с людьми, которые оккупировали часть Украины и Донбасса», — заявила бывший премьер-министр Украины.

По ее словам, глава государства собирается инициировать начало большой войны в регионе.

«Он хочет, чтобы были дополнительно захвачены территории Украины, он хочет, чтобы все горело и пылало, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень», — указала Тимошенко.

Тимошенко подчеркнула, что лидер Украины намерен благодаря эскалации в Донбассе ввести военное положение в стране и не проводить выборы главы государства. Бывший премьер-министр призвала Порошенко отказаться от этого «крайне опасного» плана, который, по ее словам, уже начал реализовываться. «Уже начинают погибать наши военные на этой войне, увеличивается количество раненых, активизируются боевые действия», — сказала она.

«Я хочу предупредить Порошенко — если, не дай Бог, он пойдет этим путем — начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы… Об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать, Петр Алексеевич», — подчеркнула Тимошенко и добавила, что действующему президенту «ничто не поможет» остаться на второй срок или не проводить выборы.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако пока не объявлял о своих планах. Согласно социологическим опросам, большинство украинцев хотели бы видеть на должности президента страны Юлию Тимошенко, которая уже заявила, что будет бороться за пост главы государства в 2019 году.