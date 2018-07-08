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Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
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Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления 

Рамблер 2 часа назад
Великобритания не будет вводить новые санкции в отношении России после событий в Эймсбери. Как подчеркнул глава МВД страны Саджид Джавид, он не хочет делать поспешных выводов, сообщает ТАСС.
«В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов», — сказал он.
30 июня 44-летняя британка Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии, в Скотленд-Ярде пришли к выводу, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
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Как отметил Джавид, эксперты определили, что пострадавшие в Эймсбери люди отравились «тем же самым веществом, которое было применено еще в марте» против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он также выразил уверенность в том, что к тем событиям была причастна Россия. «Однако в отношении этого конкретного инцидента [в Эймсбери] нам необходимо иметь больше информации и позволить полиции заниматься своей работой», — сказал он.
По его словам, пока нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что двое пострадавших, о которых сейчас идет речь, посещали какие-либо места, связанные со Скрипалями.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии, но позже пришли в себя и сейчас уже выписались из больницы. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастна Россия.
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