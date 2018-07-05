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Шахтеры вышли на митинг к парламенту Украины
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Шахтеры вышли на митинг у здания парламента Украины 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Шахтеры митингуют в четверг у здания Верховной рады Украины с требованием погасить задолженность по зарплате, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в четверг написал на своей странице в Facebook, что задолженность по зарплате перед горняками составляет около 41,6 миллионов долларов.
На митинг собрались горняки из разных регионов страны. Они держат плакаты с требованиями погасить задолженность по зарплате, вернуть в госсобственность шахты "Котляревская", "1-3 Новогродовская" и "Селидовуголь, принять программу развития угольной сферы на 10 лет и "ликвидировать влияние смотрящих" на предприятиях угольной промышленности.
Около здание украинского парламента выставлены усиленные наряды полицейски и бойцов национальной гвардии, неподалеку дежурят автомобили скорой помощи и пожарные.
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