Шахтеры вышли на митинг к парламенту Украины

Шахтеры вышли на митинг у здания парламента Украины

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в четверг написал на своей странице в Facebook, что задолженность по зарплате перед горняками составляет около 41,6 миллионов долларов.

На митинг собрались горняки из разных регионов страны. Они держат плакаты с требованиями погасить задолженность по зарплате, вернуть в госсобственность шахты "Котляревская", "1-3 Новогродовская" и "Селидовуголь, принять программу развития угольной сферы на 10 лет и "ликвидировать влияние смотрящих" на предприятиях угольной промышленности.

Около здание украинского парламента выставлены усиленные наряды полицейски и бойцов национальной гвардии, неподалеку дежурят автомобили скорой помощи и пожарные.