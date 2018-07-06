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Скрипалей спас британский дождь
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СМИ: Сергей и Юлия Скрипаль выжили благодаря сильному дождю 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Ben Birchall/PA via AP
Руководители британских сил безопасности считают, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спас от гибели сильный дождь, прошедший в Солсбери непосредственно перед их приходом домой. Об этом сообщает в пятницу газета The Sun со ссылкой на руководителей британских сил безопасности.
Ливень, по утверждению издания, снизил концентрацию нанесенного на ручку входной двери их дома нервно-паралитического вещества, уязвимого к влаге.
"Правда в том, что нам очень повезло, — заявил газете офицер британских сил безопасности высокого ранга. — Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы".
С момента отравления Скрипалей в Солсбери были проведены сотни обысков и взято около тысячи свидетельских показаний. Собрано почти 2,5 тыс. предметов, которые относятся к вещественным доказательствам, — треть из них хранится на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. В расследовании отравления Скрипалей задействованы представители нескольких десятков различных британских структур.
4 марта 67-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был выписан из лечебного учреждения. О выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.
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Комментарии1  Ещё 128 источников 
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