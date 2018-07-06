Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»

В Венесуэле пригрозили устроить США «еще один Вьетнам»

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосадо Кабельо пригрозил США устроить "еще один Вьетнам " в случае, если американское руководство примет решение о вторжении в страну. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Ранее СМИ сообщили о том, что в августе 2017 года Дональд Трамп на встрече, где обсуждались санкции против Венесуэлы, задал своим советникам вопрос о возможности военной интервенции на территорию Боливарианской Республики.

"Они даже не знают, как потом будут выбираться. Они будут глотать пыль, если попытаются ступить на нашу родину… Мы станем для них ещё одним Вьетнамом, их кошмаром", — сказал Кабельо.

С таким заявлением он выступил на заседании Конституционной Ассамблеи, на котором обсуждались действия "предателей родины", отмечает издание.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии и заявил о необходимости не ослаблять боевую готовность ни на секунду. Мадуро также подчеркнул, что Трамп заговорил о возможности военной операции на территории республики после визита в Вашингтон представителей венесуэльской оппозиции.