Российского летчика Ярошенко пытали в США

Отбывающий наказание в тюрьме США российский летчик Константин Ярошенко направил письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, где рассказал о пытках над ним и ущербе его здоровью, а также о том, что хотел бы честного судебного процесса с оглаской этих правонарушений.
"Я бы очень хотел, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с озвучиванием всего происходящего в то время со мной и вокруг меня, а не так, как проходил "демократический, открытый, честный" суд в США, где мне было запрещено озвучивать и упоминать о моем похищении, пытках и других серьезных вещах, имеющихся в "деле", но по ряду причин пытающихся утаить властями США от огласки", — пишет Ярошенко в письме, предоставленном РИА Новости пресс-секретарем омбудсмена.
Ярошенко в письме указывает, что был похищен по приказу властей США и удерживался "агентами" с 28 мая 2010 года. Летчик сообщает омбудсмену, что его пытали, избивали, и проводили "допрос с пристрастием".
"Я уже много лет прошу, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы… Жевать нечем", — рассказывает омбудсмену Ярошенко.
В заключении летчик благодарит Москалькову за предпринимаемые попытки оказать ему помощь по восстановлению его прав.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.