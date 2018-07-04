Российского летчика Ярошенко пытали в США

Ярошенко рассказал о пытках над ним в американской тюрьме

Отбывающий наказание в тюрьме США российский летчик Константин Ярошенко направил письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, где рассказал о пытках над ним и ущербе его здоровью, а также о том, что хотел бы честного судебного процесса с оглаской этих правонарушений.

"Я бы очень хотел, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с озвучиванием всего происходящего в то время со мной и вокруг меня, а не так, как проходил "демократический, открытый, честный" суд в США, где мне было запрещено озвучивать и упоминать о моем похищении, пытках и других серьезных вещах, имеющихся в "деле", но по ряду причин пытающихся утаить властями США от огласки", — пишет Ярошенко в письме, предоставленном РИА Новости пресс-секретарем омбудсмена.

Ярошенко в письме указывает, что был похищен по приказу властей США и удерживался "агентами" с 28 мая 2010 года. Летчик сообщает омбудсмену, что его пытали, избивали, и проводили "допрос с пристрастием".

"Я уже много лет прошу, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы… Жевать нечем", — рассказывает омбудсмену Ярошенко.

В заключении летчик благодарит Москалькову за предпринимаемые попытки оказать ему помощь по восстановлению его прав.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии , где его арестовали 28 мая 2010 года.