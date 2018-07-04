Канадские полицейские возмутили японцев «немыслимым» поступком

Японец Юма Тсухару, побывав в Ванкувере во время Дня Канады , сфотографировал двух канадских полицейских, которые возмутили многих пользователей Twitter. Об этом пишет портал Sora News.

Поводом послужил кофе, который они пили во время дежурства. На портале отметили, что в Японии их поступок сочли бы непрофессиональным.

​Как отметил сам Тсухару, полицейские очень удивились, узнав, что в Японии даже у госслужащих могли бы возникнуть проблемы, если бы они пили кофе во время работы. Они разрешили ему сфотографировать себя. "Пусть люди узнают, что в Канаде это не проблема", — заявили они.

За два дня твит ретвитнули 88 тысяч раз, фотографии поставили более 184 тысяч лайков.

Некоторые пользователи возмутились и отметили, что полицейским для быстрой реакции необходимы свободные руки. Многие, между тем, встали на сторону канадцев, отметив в том числе и то, что они, покупая кофе среди обычных граждан, становятся ближе к народу.