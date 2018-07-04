Иран обвинил Израиль в краже дождя и снега

Иранский военный обвинил Израиль и некую «соседнюю страну» (здесь угадываются очертания Саудовской Аравии ) в развязывании климатической войны. Именно они организовали засуху в исламской республике, заявил начальник иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали.

«Мы подозреваем, что на изменение климата в нашей стране повлияли из-за рубежа. По нашим данным, Израиль и его союзники совместно работают над тем, чтобы облака, появляющиеся над территорией Ирана, лишались дождя и снега», — цитирует его выступление Daily Mail.

По словам Джалали, зарубежные недруги буквально крадут осадки у Ирана. При этом он сослался на данные иранских ученых, согласно которым за последние четыре года на всей территории от Афганистана до Средиземного моря снег в горах на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря выпадал везде, кроме исламской республики.

Возможно, но сомнительно

Подобные заявления — это фантазии несведущих в климатологии дилетантов, считает научный руководитель Института глобального климата Сергей Семенов

«Нет такой технологии, которая позволяет поворачивать облака в нужное место. Климатические войны — это тоже фантазии. Климатом управлять нельзя. Пока технологического могущества не хватает, слава богу», — пояснил он «Ридусу».

Безусловно, каждому москвичу известно о «разгоне» облаков в дни важных для горда праздников. Да, можно за довольно большие деньги заставить приближающийся грозовой фронт вылиться чуть раньше — еще на подступах к столице, признает ученый.

«Но там пространственный масштаб совсем другой. Израиль разорится на хлористом серебре, который нужно закидывать в облака, чтобы стимулировать выпадение дождя», — отмечает он.

Кроме того, подобная деятельность вряд ли бы осталась незамеченной мировой общественностью, добавляет Семенов.

Для рассеивания облаков вполне сгодится и простой цемент, уверяет, в свою очередь, директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин . Другое дело, что туча тоже должна быть достаточно зрелой, но при этом и не слишком большой.

«Что такое активное воздействие на облака, и что происходит у нас на 9-я мая или День города, например? Если идет дождевая туча, которая, в принципе, уже готова пролиться дождем, его можно вызвать раньше, засеяв тучу так называемыми ядрами конденсации. Соответственно, с самолета рассыпается либо азотнокислое серебро, либо сухая углекислота, либо просто цемент — тоже вполне подходит. И дождь выпадает, скажем, не в Москве, а в Клину. Но не всякую тучу можно разогнать. Она должны быть уже готова к выпадению дождя. И точно так же невозможно разогнать слишком мощный фронт», — рассказывает эксперт.

Так что чисто теоретически "кража дождя" вполне возможна, считает Кокорин. В то же время он согласен с коллегой в том, что незаметно осуществить такую масштабную «климатическую диверсию» вряд ли удастся. И отсутствия снега в горах здесь явно недостаточно, необходимы более наглядные доказательства: например, спутниковые снимки, которые показывают, что облака плыли в сторону Ирана и вдруг резко пропали, причем именно в этот момент в районе была замечена повышенная активность самолетов.

Жертва глобального потепления

Тот факт, что снег на вершинах выше 2000 метров над уровнем моря есть в Афганистане и Турции , а в Иране нет, вовсе не означает, что кто-то его украл. Это может быть банальным следствием распределения воздушных масс. Кроме того, усиление парникового эффекта из-за антропогенного воздействия на климат приводит к перераспределению осадков. И это тоже очень важный момент.

То есть, происходит две вещи. Первая: географическое перераспределение осадков. Скажем, в Центральной Азии или в южных районах России их может быть меньше, а в сверенной части страны — больше. Хотя для хозяйственной деятельности, конечно, лучше было бы наоборот. Во-вторых, меняется сам режим выпадения осадков. Грубо говоря, вместо 10 слабых дождичков, будет 2 сильных.

«Обе эти тенденции очень явно проявляются по всему миру. Очень может быть, что они так же проявляются и в Иране. Я подозреваю, что это результат глобальных изменений климата, вызванных, к сожалению, человеком. Просто Иран раньше других чувствуют на себе такие последствия глобального потепления», — предполагает Кокорин.

Поиск врагов или поиск решения?

Джалали вряд ли искал поддержки у международного сообщества. Его слова, скорее, адресованы внутреннему пользователю, чтобы направить на традиционного внешнего врага энергию толпы, которая уже выражает свое недовольство засушливой ситуацией. Так, 30 июня в городе Хоррамшахр на юге Ирана прошли массовые акции протеста из-за острой нехватки питьевой воды.

Кстати, генерал отнюдь не оригинален. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад уже обвинял зарубежные страны в том, что они с помощью специального оборудования вызывают осадки над своей территорией, лишая исламскую республику дождя и снега. И было это еще в 2011 году, напоминает Daily Mail. Только тогда в воровстве подозревались государства Западной Европы, пишет "За рубежом".

Но сегодня даже в самом Иране такие идеи особого сочувствия не встречают.

«Возможно, у генерала есть какие-то документы, о которых я не знаю, но с точки зрения метеорологии кража некоей страной снега или туч попросту невозможна. Длительная засуха, от которой страдает Иран, является частью общемирового процесса», — считает глава республиканской метеорологической службы Ахад Вазифе.

По его мнению, вместо поиска виноватых в других странах, лучше поискать правильное решение проблемы.