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С России сняли вину за новое отравление «Новичком»
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Великобритания заявила о непричастности России к новому отравлению «Новичком» 

Lenta.ru 1 час назад
Заместитель главы МВД Великобритании заявил, что по предварительным данным Москва не имеет отношения к отравлению двух британских граждан в городе Эймсбери (графство Уилтшир). Его слова передает РИА Новости.
В Скотленд-Ярде ранее заявили, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которым четыре месяца назад в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Сейчас оба пострадавших остаются в критическом состоянии. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение Скрипали.
В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне считают, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. В атаке обвинили Москву, однако в Кремле все обвинения отвергают. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.
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