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В Турции уволили 18 тысяч госслужащих
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В Турции уволили более 18 тысяч госслужащих 

Российская Газета 8 июля 2018
Фото: РИА Новости
Власти Турции уволили свыше 18 тысяч госслужащих по подозрению в причастности к попытке военного переворота в 2016 году.
Согласно опубликованному в правительственном вестнике Resmi Gazete постановлению, увольнения коснулись вооруженных сил (свыше 6 тысяч человек), МВД (почти 9 тысяч), жандармерии (почти 650), минюста (более тысячи). Также были прекращены полномочия четырех заместителей губернаторов и глав четырех исполнительных властей. Всего из различных госструктур этим постановлением было уволено 18 632 человека. Кроме того, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.
Согласно режиму чрезвычайного положения, введенному в Турции вскоре после предотвращения попытки переворота 16 июля 2016 года, правительство наделено особыми полномочиями, в соответствии с которыми вправе принимать постановления, имеющие силу закона.
Ранее стало известно, что режим ЧП может быть отменен в ближайшее время. "В понедельник, 9 июля, будет объявлен состав нового правительства, и таким образом режим ЧП завершится", — заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.
Чрезвычайное положение изначально было введено на три месяца, затем режим неоднократно продлевался. Нынешний трехмесячный период завершается 19 июля. Введение ЧП, в том числе, означает ужесточение надзора над всеми средствами передачи информации, включая тексты, изображения, фильмы, аудио и видеозаписи. Кроме того, предусматривается запрет в определенное время и в определенных местах передвижения и проведения собраний, а также движения транспорта.
Напомним, основные события в 2016 году происходили в Анкаре и Стамбуле. Погибли свыше 240 человек, более 2 тысяч пострадали. Мятеж был подавлен, власти арестовали более 50 тысяч человек. Анкара обвинила организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в причастности к попытке переворота. Сам Гюлен, находящийся в США, эти обвинения отверг. Анкара не раз обращалась к Вашингтону с требованием передать одиозного проповедника в руки турецкого правосудия. В США были направлены более 40 томов, которые, как считают в Анкаре, доказывают виновность Гюлена. Однако американские власти посчитали их недостаточными и не удовлетворили требования турецкой стороны, что стало серьезным фактором в ухудшении отношений между Турцией и США.
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