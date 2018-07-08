В Турции уволили 18 тысяч госслужащих

В Турции уволили более 18 тысяч госслужащих

Власти Турции уволили свыше 18 тысяч госслужащих по подозрению в причастности к попытке военного переворота в 2016 году.

Согласно опубликованному в правительственном вестнике Resmi Gazete постановлению, увольнения коснулись вооруженных сил (свыше 6 тысяч человек), МВД (почти 9 тысяч), жандармерии (почти 650), минюста (более тысячи). Также были прекращены полномочия четырех заместителей губернаторов и глав четырех исполнительных властей. Всего из различных госструктур этим постановлением было уволено 18 632 человека. Кроме того, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Согласно режиму чрезвычайного положения, введенному в Турции вскоре после предотвращения попытки переворота 16 июля 2016 года, правительство наделено особыми полномочиями, в соответствии с которыми вправе принимать постановления, имеющие силу закона.

Ранее стало известно, что режим ЧП может быть отменен в ближайшее время. "В понедельник, 9 июля, будет объявлен состав нового правительства, и таким образом режим ЧП завершится", — заявил премьер-министр Бинали Йылдырым

Чрезвычайное положение изначально было введено на три месяца, затем режим неоднократно продлевался. Нынешний трехмесячный период завершается 19 июля. Введение ЧП, в том числе, означает ужесточение надзора над всеми средствами передачи информации, включая тексты, изображения, фильмы, аудио и видеозаписи. Кроме того, предусматривается запрет в определенное время и в определенных местах передвижения и проведения собраний, а также движения транспорта.