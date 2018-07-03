Школьнику пригрозили отчислением за стрижку

Учащемуся школы Kingswood Academy в Халле, Великобритания , пригрозили отчислением за неподобающую стрижку, пишет Daily Mail.

Матери школьника сообщили, что 12-летнего Каллума Мэннинга нужно срочно постричь. Когда он пришел в школу на следующий день с короткими волосами, прическа все еще не соответствовала регламенту школы. «Когда я пришла в школу, преподаватель сказал, что виски Каллума выбриты слишком сильно. Все волосы должны быть одной длины, поэтому его нужно снова вести в парикмахерскую. Но я не хотела, чтобы он ходил лысым. Это же школа, а не армия», — рассказала мать Мэннинга Сара Эверетт.

Каллум Мэннинг — уже четвертый учащийся, кому угрожали отстранением от занятий из-за прически.

Эверетт уверена, что строгая политика школы касается только мальчиков, потому что у ее дочери, которая ходит в эту же школу, никогда не было подобных проблем.

На все претензии представители Kingswood Academy ответили, что в школе установлены строгие правила, касающийся одежды и причесок, которые всегда высылаются родителями перед началом нового учебного года.