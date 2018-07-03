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Найдены виновные в отравлении Скрипалей
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Британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей 

Lenta.ru
Британская полиция считает, что двое россиян причастны к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде, связанные с расследованием инцидента.
Предположительно, расследование сфокусируется на двух ключевых фигурах, чьи имена пока не раскрываются. В Скотланд-Ярд считают, что организаторы покушения покинули Великобританию на следующий день и сейчас находятся под защитой Кремля. По словам источника, это открытие оценивается как «большой прорыв».
«Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной», — приводит издание его слова. В Скотленд-Ярде новость пока не готовы комментировать.
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.
Скрипали провели в больнице несколько недель: 33-летнюю Юлию выписали 9 апреля, а 66-летнего Сергея — 18 мая. После этого президент России Путин пожелал Сергею Скрипалю здоровья и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в расследовании, однако Лондон предложение не принял. Тогда же Россия отказалась считать Скрипаля предателем.
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