В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина

По мнению Виктора Муженко, присвоение некоторым российским воинским частям названий в честь городов Украины является «маркировкой» украинских земель и «озвучиванием претензий» на них.

«Это четкий сигнал нам и миру», — уверен генерал армии.

Муженко полагает, что действия России «сигнализируют» о том, что она не намерена «останавливаться» на Донбассе и Крыме , а стремится к «мобилизации» пророссийских сил на Украине.

Кроме того, начальник украинского Генштаба назвал новые почетные именования воинских частей в России продолжением ее «давней традиции» — воровства чужой истории и славы.

Вчера своим указом президент России Владимир Путин присвоил 11 воинским частям почетные наименования, три из которых связаны с названиями городов Украины.