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В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина
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В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина 

Рамблер 44 минуты назад
Россия «пометила» территорию Украины, заявил на своей странице в соцсети Facebook глава генерального штаба украинских Вооруженных сил.
>> Путин присвоил воинским частям украинские названия
По мнению Виктора Муженко, присвоение некоторым российским воинским частям названий в честь городов Украины является «маркировкой» украинских земель и «озвучиванием претензий» на них.
«Это четкий сигнал нам и миру», — уверен генерал армии.
Муженко полагает, что действия России «сигнализируют» о том, что она не намерена «останавливаться» на Донбассе и Крыме, а стремится к «мобилизации» пророссийских сил на Украине.
Кроме того, начальник украинского Генштаба назвал новые почетные именования воинских частей в России продолжением ее «давней традиции» — воровства чужой истории и славы.
Вчера своим указом президент России Владимир Путин присвоил 11 воинским частям почетные наименования, три из которых связаны с названиями городов Украины.
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