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В Google отреагировали на скандал с Крымским мостом
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Google работает над корректировкой названия Крымского моста на своих картах 

ТАСС 1 час назад
Корпорация Google в курсе, что название Крымского моста на картах Google Maps отображается некорректно и работает над решением этого вопроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google.
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Ранее сообщалось, что со стороны Краснодарского края на Google Maps мост подписан по-русски, а со стороны Крыма — по-украински: "Кримський Мiст".
"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением", — сообщили в пресс-службе Google.
Торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста прошла 15 мая с участием президента России Владимира Путина. На следующий день,16 мая, по мосту стартовало движение транспорта.
Необходимость в строительстве моста возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Конструкция обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами страны.
Открытие железнодорожной части моста планируется на 2019 год.
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