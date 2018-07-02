В Крыму назвали «смешной» ситуацию с названием Крымского моста в Google

На картах Google Maps Крымский мост неожиданно получил сразу две надписи — одну на русском, а вторую на украинском языке. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил эту ситуацию с шизофренией и пообещал «вылечить» компанию Google.

В картографическом сервисе Google Maps пользователи заметили странную особенность — Крымский мост, соединяющий Тамань с Керчью , подписан сразу на двух языках. Со стороны материковой части России он подписан по-русски, а на западной стороне значится надпись на украинском языке — «Кримський Мiст».

Две разные надписи сохраняются как в десктопной, так и в мобильной версии сервиса. Двуязычную подпись все еще можно наблюдать на момент сдачи заметки. Кроме того, при построении маршрута через Крымский мост Google Maps предупреждает пользователя, что по дороге он может пересечь границы нескольких государств.

Коллаж из приложения Google Maps / «Газета.Ru»

«Газета.Ru» направила запрос во внешнюю пресс-службу Google в России, но там не смогли предоставить оперативный комментарий. Тем временем ситуацию уже прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов, сравнив ее с шизофренией.

«Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше. Возможно, таким странным образом уважаемая компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии». Если это так, то остается им только посочувствовать — сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами», — заявил политик на своей странице в фейсбуке.

В своей публикации руководитель Крыма вспомнил инцидент, когда Крымский мост появился на Google Maps только через сутки после открытия. Тогда эту новость прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова : «В навигаторе Крымского моста нет. А в жизни есть. Второй раз сегодня еду».

Отмечается, что в других подобных приложениях мост был прорисован вовремя, а алгоритмы начали прокладывать маршруты через него сразу после торжественного открытия.

Крымский сенатор и член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что подпись моста в картографических сервисах Google никак не влияет на его принадлежность — Крымский мост так и остается сооружением, соединяющим полуостров с с материковой частью России.

«Полагаю, руководство данной фирмы пытается усидеть на двух стульях: сохранить нормальные отношения как с Россией, так и с Украиной», — заявил Цеков в беседе с ФАН.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский , как и Аксенов, назвал решение Google подписать Крымский мост двумя языками «рецидивом болезни».

«Это как с эпидемиями различных заболеваний — когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google — периодические рецидивы болезни», — отметил политик в беседе с РИА «Новости», добавив, что в штате у Google не хватает переводчиков, способных «правильно указать географическое название объекта на разных языках».

Официальное открытие Крымского моста состоялось 16 мая 2018 года. Первым по сооружению проехал президент России Владимир Путин — он был за рулем «КамАЗа» в составе колонны из 36 машин. Весь путь главы государства до Керчи занял 16 минут.

Google Maps не единственный сервис, в работе которого происходят странные сбои. В августе 2017 года с отечественных «Яндекс. Карт» загадочным образом исчез остров Сахалин. Неполадки сохранялись и в мобильных приложениях, и в десктопной версии сервиса.

Так совпало, что пропажа Сахалина стала заметна сразу после запуска Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японии . Сахалин отображался на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадал при небольшом увеличении (1000, 600 и 200 км) и потом снова оказывался на месте при дальнейшем приближении.