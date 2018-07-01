Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины

Порошенко снова пообещал поднять над Севастополем украинский флаг

Петр Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Такое "обещание" политик дал в рамках поздравления личного состава ВМС с профессиональным праздником.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", — написал Порошенко на своей странице в Facebook, пожелав военным "решимости и настойчивости".

Порошенко неоднократно выступал с громкими заявлениями по поводу "возвращения" Крыма. Так, в начале июня, поздравляя жителей Севастополя с Днем города, он также пообещал, что в городе будет поднят украинский флаг.

Тогда многие подписчики украинского президента посмеялись над постом, а один из пользователей призвал его приехать в Севастополь, пообщаться с местными жителями и убедиться, что Крым "был, есть и будет российским".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Москва многократно отмечала, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.