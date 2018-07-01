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Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
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Атака на Хмеймим попала на видео

Порошенко снова пообещал поднять над Севастополем украинский флаг 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Петр Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Такое "обещание" политик дал в рамках поздравления личного состава ВМС с профессиональным праздником.
"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", — написал Порошенко на своей странице в Facebook, пожелав военным "решимости и настойчивости".
Порошенко неоднократно выступал с громкими заявлениями по поводу "возвращения" Крыма. Так, в начале июня, поздравляя жителей Севастополя с Днем города, он также пообещал, что в городе будет поднят украинский флаг.
>> Порошенко захотел запретить российский флаг во всем мире
Тогда многие подписчики украинского президента посмеялись над постом, а один из пользователей призвал его приехать в Севастополь, пообщаться с местными жителями и убедиться, что Крым "был, есть и будет российским".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Москва многократно отмечала, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.
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