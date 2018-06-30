Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами

Стало известно, кто пожаловался на Рыбку и Лесли в полицию

В апреле таиландский пенсионер пожаловался полиции на основателя секс-тренингов Алекса Лесли ( Александр Кириллов ) и его подругу Настю Рыбку ( Анастасия Вашукевич ), занимавшихся нелегальным бизнесом на популярном курорте, следует из материалов уголовного дела.

Обвинения в создании преступного сообщества «с целью удовлетворения сексуального желания другого лица» и организации проституции предъявили Лесли 11 апреля, передает Life.

Незадолго до этого в полицию обратился 61-летний местный житель Танаполь Буннарк с жалобой на аморальные тренинги, проводимые туристами. Мужчина узнал из местных СМИ, что с февраля по март 2018 года группа россиян в нарушение законодательства Таиланда приглашала всех желающих на секс-семинары.

Буннарк утверждал также, что видел ролики «со сценами сексуального характера на пляже Паттайи», которые записывал Кириллов в качестве доказательства, что его ученики посещали занятия и отрабатывали все практические навыки.

Последняя серия семинаров проводилась с 15 по 25 февраля в конференц-зале отеля «Ибис», расположенном в пляжной зоне Паттайи. Курс начался с лекции, а затем участники должны были разбиться на пары и отработать полученные знания на практике.

В материалах уголовного дела отмечено, что уроки «проводились в непристойной и неприличной манере». Например, после окончания семинара слушателям требовалось соблазнить кого-нибудь на пляже. При этом все происходящее снималось на фотоаппарат.

Подчеркивается, что проведение подобных курсов нарушает уголовный кодекс Таиланда и наносит ущерб имиджу королевства.

Ранее сообщалось о завершении расследования дела Лесли и Рыбки.