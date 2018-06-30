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Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
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Стало известно, кто пожаловался на Рыбку и Лесли в полицию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В апреле таиландский пенсионер пожаловался полиции на основателя секс-тренингов Алекса Лесли (Александр Кириллов) и его подругу Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич), занимавшихся нелегальным бизнесом на популярном курорте, следует из материалов уголовного дела.
Обвинения в создании преступного сообщества «с целью удовлетворения сексуального желания другого лица» и организации проституции предъявили Лесли 11 апреля, передает Life.
≥≥ Следствие по делу Насти Рыбки завершили
Незадолго до этого в полицию обратился 61-летний местный житель Танаполь Буннарк с жалобой на аморальные тренинги, проводимые туристами. Мужчина узнал из местных СМИ, что с февраля по март 2018 года группа россиян в нарушение законодательства Таиланда приглашала всех желающих на секс-семинары.
Буннарк утверждал также, что видел ролики «со сценами сексуального характера на пляже Паттайи», которые записывал Кириллов в качестве доказательства, что его ученики посещали занятия и отрабатывали все практические навыки.
Последняя серия семинаров проводилась с 15 по 25 февраля в конференц-зале отеля «Ибис», расположенном в пляжной зоне Паттайи. Курс начался с лекции, а затем участники должны были разбиться на пары и отработать полученные знания на практике.
В материалах уголовного дела отмечено, что уроки «проводились в непристойной и неприличной манере». Например, после окончания семинара слушателям требовалось соблазнить кого-нибудь на пляже. При этом все происходящее снималось на фотоаппарат.
Подчеркивается, что проведение подобных курсов нарушает уголовный кодекс Таиланда и наносит ущерб имиджу королевства.
Ранее сообщалось о завершении расследования дела Лесли и Рыбки.
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