Власти Афганистана прекратили перемирие с талибами

Президент Афганистана заявил о прекращении перемирия с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о прекращении перемирия с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ ). Вместе с тем глава государства подчеркнул, что временное прекращение боевых действий подтвердило готовность страны к урегулированию конфликта. Об этом в субботу сообщается в Twitter телеканала TOLOnews со ссылкой на выступление президента.

Вместе с тем Гани отметил, что члены "Талибана" хотят мира, а режим прекращения огня подтвердил, что талибы устали от войны. Кроме того, президент Афганистана сказал, что во время перемирия "нация показала свою готовность к урегулированию конфликта". По словам Гани, усилия по достижению перемирия продолжаются.