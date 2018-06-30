Парубий объявил Украину «щитом Европы»

Парубий после поездки в США объявил Украину «щитом Европы»

«Балто-Черноморский пояс государств — не серая зона!» — заявил Парубий в Facebook, рассказывая о том, как с коллегами из Грузии, Польши, Молдавии и Литвы посетил Вашингтон.

Парубий заявил, что представители «пояса свободы» хотели показать «единство государств, которые находятся на передовой» борьбы за «спокойствие всего свободного мира».

После переговоров в Вашингтоне Парубий считает, что строительство «Северного потока — 2» будет сорвано. По его словам, газопровод является не экономическим проектом, а «гибридным оружием против Европы в руках Путина».

Украинская сторона предложила США «создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам» и до 2019 года признать Голодомор «геноцидом украинского народа».