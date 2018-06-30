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Парубий объявил Украину «щитом Европы»
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Парубий после поездки в США объявил Украину «щитом Европы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Украина входит в число государств, которые составляют «пояс свободы» и «щит Европы» на границе с Россией, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
«Балто-Черноморский пояс государств — не серая зона!» — заявил Парубий в Facebook, рассказывая о том, как с коллегами из Грузии, Польши, Молдавии и Литвы посетил Вашингтон.
В столице США они встретились со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном и руководством Госдепа.
Парубий заявил, что представители «пояса свободы» хотели показать «единство государств, которые находятся на передовой» борьбы за «спокойствие всего свободного мира».
После переговоров в Вашингтоне Парубий считает, что строительство «Северного потока — 2» будет сорвано. По его словам, газопровод является не экономическим проектом, а «гибридным оружием против Европы в руках Путина».
Украинская сторона предложила США «создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам» и до 2019 года признать Голодомор «геноцидом украинского народа».
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