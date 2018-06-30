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Трамп допустил признание Крыма российским
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Трамп допустил признание Крыма российским 

РИА Новости 15 минут назад
Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, слова главы государства приводят члены президентского пула.
"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России.
Глава Белого дома дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы.
"Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

Встреча в Хельсинки

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.
Песков отметил, что Москва готова предпринимать шаги по нормализации отношений с Вашингтоном в той мере, в которой к этому готова американская сторона. При этом он не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений между странами мешают внутриполитические противоречия в Соединенных Штатах.

Референдум в Крыму

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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