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Австрия признала третий пол
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Австрия признала третий пол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Австрийский конституционный суд принял положительное решение о внесении в документы пункта «третий пол» для интерсекс-людей. Об этом сообщает Associated Press.
Существующий закон не будет изменен, согласно решению суда, поскольку в нем нет явного требования указывать мужской или женский пол. Однако теперь появится возможность использовать другие слова для обозначения интерсекс-людей. Австрийский конституционный суд опирался на восьмую статью европейской конвенции о правах человека, которая гарантируют право на «индивидуальную сексуальную идентичность» и защищает людей с альтернативной сексуальной идентичностью.
Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена (Alex Juergen), который безуспешно пытался изменить пол в документах на «интерсекс», «открытый» или другое аналогичное слово.
В ноябре 2017 года соседняя с Австрией Германия стала первой европейской страной, признавшей третий пол и разрешившей указывать в документах состояние, отличное от мужского или женского пола. Власти ФРГ обещали разработать графу к 2018 году. В мире правовое признание третий пол получил в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
Интерсексуальность — различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных. Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему. По примерных оценкам экспертов ООН, в мире рождается от 0,05 до 1,7 процентов интерсекс-людей.
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