Австрия признала третий пол

Австрийский конституционный суд принял положительное решение о внесении в документы пункта «третий пол» для интерсекс-людей. Об этом сообщает Associated Press.

Существующий закон не будет изменен, согласно решению суда, поскольку в нем нет явного требования указывать мужской или женский пол. Однако теперь появится возможность использовать другие слова для обозначения интерсекс-людей. Австрийский конституционный суд опирался на восьмую статью европейской конвенции о правах человека, которая гарантируют право на «индивидуальную сексуальную идентичность» и защищает людей с альтернативной сексуальной идентичностью.

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена (Alex Juergen), который безуспешно пытался изменить пол в документах на «интерсекс», «открытый» или другое аналогичное слово.

Новой Зеландии, США, Непале. В ноябре 2017 года соседняя с Австрией Германия стала первой европейской страной, признавшей третий пол и разрешившей указывать в документах состояние, отличное от мужского или женского пола. Власти ФРГ обещали разработать графу к 2018 году. В мире правовое признание третий пол получил в Австралии Канаде , Индии, Пакистане