«Друзьям Путина» удалось выкрутить руки Европе

Председатель нового итальянского правительства «друзей Путина» Джузеппе Конте взорвал саммит ЕС своей «антисистемной дипломатией». «Конте сбросил бомбу на саммит», «взял целый саммит в заложники» — такими словами пресса описывает поведение премьера Италии . Ради чего он так себя вел и каких достиг результатов?

Джузеппе Конте, глава кабмина Италии (того самого, который прозвали правительством «друзей Путина») стал главным героем своего первого саммита Евросоюза. Именно благодаря ему в ходе мероприятия в пятницу страны ЕС достигли договоренности по вопросам миграции.

Переговоры были непростыми: они длились почти 12 часов, о чем написал в Twitter глава Евросовета Дональд Туск . Камнем преткновения стал именно миграционный вопрос. Европейцы никак не могли прийти к консенсусу, соглашение по миграции несколько раз переписывалось. В итоге они хотели принять итоговую декларацию саммита без упоминания миграционного вопроса.

Но этому помешал новичок европейского форума. «Конте сбросил бомбу на саммит», — отметил EUobserver со ссылкой на одного из евродипломатов. «Европейские лидеры почувствовали горький вкус антисистемной дипломатии», — подчеркнул портал EURACTIV, напоминая о том, что Конте возглавляет коалиционное правительство двух «Лиги» и «Пяти звезд» — партий, которые считают внесистемными и евроскептическими. Издание добавило, что итальянский премьер «взял целый саммит в заложники».

Конте заявил, что если не будет достигнуто соглашение по миграционному вопросу, то он наложит вето на итоговую резолюцию саммита, что торпедирует вообще все результаты мероприятия. EURACTIV предположил, что на такое поведение его вдохновил президент США Дональд Трамп , на встречу с которым он вскоре отправится и который недавно заблокировал итоговое заключение целого саммита «семерки».

Как бы то ни было, жесткая позиция итальянца принесла свои плоды. В итоге участники вынуждены были вернуться к обсуждению темы миграции, которое продлилось примерно до пяти часов утра. И компромисс все-таки был найден.

Напомним, иммиграционный кризис бушует в Европе уже не первый год. Пик кризиса пришелся на 2015 год, когда в Европу въехало около 1,2 млн мигрантов. При этом больше всех пострадали Италия и Греция , которые в силу географического положения стали для беженцев своего рода «воротами в Европу». В этом году ситуация вновь начала обостряться из-за погодных явлений. Высокая температура побуждает тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока прорываться в Европу. По данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу прибыли 194 тыс. 611 человек.

До чего же в итоге договорились лидеры стран ЕС? В первую очередь, в Брюсселе осознали всю важность соглашения Евросоюза и Турции по миграции 2016 года, которое фактически спасло Европу от катастрофы, однако не раз было на грани срыва. По итогам саммита принято решение, что Турции будет выделен второй транш в размере 3 млрд евро за ее помощь по беженцам, и сотрудничество продолжится.

Кроме того, европейцы настроены на достижение похожих соглашений с африканскими странами. Лидеры ЕС намерены договариваться о создании в них дебаркационных платформ — лагерей для беженцев, которые будут препятствовать их нелегальному отправлению в Европу.

Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова позитивно оценила такое рвение европейских лидеров решать вопросы с нелегальной миграцией на дальних подступах. «В Нигере в свое время был создан такой центр. И это правильное направление. ЕС не может переварить миграционные потоки. Это не только финансовая нагрузка, но это вызывает недовольство граждан, провоцирует рост популизма, то есть возникает угроза самому европейскому проекту», — заявила она газете ВЗГЛЯД

Вот только проблема в том, что сами африканские страны пока не слишком-то настроены спасать ЕС созданием подобных платформ. Например, Марокко в четверг отвергло подобную идею. Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, ровно год назад европейцы решили, что уже практически достигли похожего соглашения с Ливией , однако их радости оказались преждевременными.

Одним из наиболее значимых результатов саммита стал отказ от положения Дублинского соглашения о том, что мигранты могут претендовать на вид на жительство в первой стране, куда они попадают после нелегального пересечения границы, отметила Арбатова.

«Для стран южной периферии — это вопрос жизни и смерти. Ведь именно Италия, Мальта и Греция брали на себя всю тяжесть», — подчеркнула она.

И это можно причислить к еще одному крупному достижению Джузеппе Конте, ведь именно Рим был главным лоббистом данного решения. Итальянцы пытались продвинуть этот вопрос уже много лет, но удалось это только нынешнему правительству. Как подчеркнул сам премьер-министр Италии, «признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу». А это именно то, ради чего Конте едва не торпедировал весь саммит.

В то же время многие из остальных стран ЕС, особенно таких, как Польша Венгрия , такому решению не слишком рады, ведь они всячески открещивались от приема мигрантов и выступали против коллективной ответственности за это. Однако для них нашлось свое утешение: на саммите фактически отказались от квот для государств ЕС на расселение беженцев — именно то, чего они так хотели. Теперь принятие иммигрантов странами будет осуществляться на добровольной основе. Причем в этих целях на территории самих членов «единой Европы» будут создавать миграционные центры. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон , как часть более широкой концепции «ответственности и солидарности».

Вот только квоты изначально были придуманы именно потому, что добровольно государства «единой Европы» разделять бремя с теми же Италией и Грецией и принимать часть беженцев отказывались. Да и квоты они преспокойно бойкотировали. Что заставит их проявить добрую воли теперь, остается загадкой.

Решение о создании таких лагерей было очень важным для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Важный вопрос в том, чтобы те мигранты, которые достигли стран ЕС, не были просто предоставлены сами себе, не разбегались всей территории, а содержались в специальных центрах, пока решается вопрос их дальнейшей судьбы», — подчеркнула Арбатова. То есть страны, на территории которых располагаются такие центры, должны контролировать передвижения содержащихся там мигрантов.

Для Меркель этот вопрос был важен потому, что внутри страны она испытывает огромнейшее давление со стороны партнеров по правящей коалиции по данному вопросу. Один из ключевых министров, глава МВД Германии Хорст Зеехофер вообще угрожал ей развалом правящей коалиции, если она не решит проблемы въезда в страну нелегальных мигрантов.

Также был определен порядок оказания помощи беженцам, терпящим бедствие в Сицилийском проливе. Как передает ТАСС, Конте отметил, что «операции (по спасению) теперь опираются на принцип разделения ответственности и будут координироваться странами совместно». «Все корабли должны уважать законы и не вмешиваться в операции ливийской службы береговой охраны, главным образом корабли неправительственных организаций», — сказал Конте.

В итоговом документе также содержится обязательство финансировать фонд помощи африканским странам, откуда происходит большинство мигрантов, прибывающих в Италию. Финансирование этого фонда также было одним из требований Рима к ЕС. «После этого заседания (Европейского) совета Европа более крепкая и солидарная», — считает итальянский премьер.

Таким образом, главным выигравшим от соглашения можно считать именно Конте. Тем не менее, как уже отмечалось выше, остальные страны также получили свой утешительный приз. В связи с этим Эммануэль Макрон поспешил назвать достигнутое соглашение «европейским решением» миграционного кризиса. Заявление, прямо говоря, слишком громкое. Несмотря на ряд сдвигов в миграционной проблеме после саммита, основные бонусы оно дало именно отдельным странами и лидерам. Что же касается «единой Европы» в целом, то тут все не так однозначно.

Депутат германского бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») считает, что итоги саммита носят больше формальный характер. «В момент исполнения этих решений мы вернемся на старую позицию. Чисто медийно это был правильный шаг, чтобы дать еще время найти не компромисс, а действительно правильное решение. Это просто отсрочка проблемы», — заявил Гердт газете ВЗГЛЯД.

«Проблему надо решать в корне. Она вообще-то не в Европе, а в странах, откуда идут потоки беженцев», — отметил Гердт. «Там надо осуществлять программы, которые позволили бы людям остаться на своей земле. Одно евро, потраченное в том же Ираке или в Африке, имеет 20-кратный эффект. Стоило бы подумать над тем, чтобы на местах создать центры обучения, инфраструктуру, позволяющую людям работать», — уверен депутат.

Кроме того, политик призвал не на словах, а на деле укреплять европейские границы, чтобы они перестали быть открытым окном для всех желающих. «Нет границ — нет государства. Мы можем принимать много решений, но если эта проблема не будет решена, то беженцы будут ехать. Нужда будет их гнать сюда миллионами. Это очень серьезное испытание для Европы и всей цивилизации», — подытожил Гердт.