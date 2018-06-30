Саакашвили пообещал вернуться в Грузию осенью

«Какие бы они приговоры не выносили, я туда приеду. Я вернусь, я думаю, к президентским выборам этой осенью», — сказал Саакашвили в интервью телеканалу RTVI.

По словам Саакашвили, его не могут «задержать и удержать», так как давно бы уже это сделали. «У нас реально очень мощная поддержка», — пояснил он.

При этом Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в президенты ни Грузии, ни Украины . «Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться», — отметил он.

В четверг в Грузии Михаила Саакашвили заочно осудили на шесть лет лишения свободы по уголовному делу об избиении депутата Валерия Гелашвили