Саакашвили пообещал вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении вернуться в страну, несмотря на вынесенный приговор.
«Какие бы они приговоры не выносили, я туда приеду. Я вернусь, я думаю, к президентским выборам этой осенью», — сказал Саакашвили в интервью телеканалу RTVI.
По словам Саакашвили, его не могут «задержать и удержать», так как давно бы уже это сделали. «У нас реально очень мощная поддержка», — пояснил он.
При этом Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в президенты ни Грузии, ни Украины. «Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться», — отметил он.
В четверг в Грузии Михаила Саакашвили заочно осудили на шесть лет лишения свободы по уголовному делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
В январе суд в Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о фальсификации расследования убийства сотрудника одного из банков Александра (Сандро) Гиргвлиани в 2006 году.