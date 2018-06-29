Трамп предложил Франции выйти из ЕС 

Глава американского государства Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза, сообщают европейские правительственные источники.
Согласно источникам Washington Post, в конце апреля, когда Макрон посещал США, Трамп спросил у него: «Почему вы не выйдете из ЕС?».
Американский президент предложил Франции двусторонний торговый договор, который был бы для Парижа выгоднее, чем тот, что есть у ЕС как единой организации, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Макрон предлагал Трампу «сотрудничать» в торговле, поскольку есть «общая проблема — Китай», но Трамп ответил, что ЕС «хуже, чем Китай».