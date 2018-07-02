Крымский мост «подарили» Украине

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR— ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) 1 июля 2018 г.