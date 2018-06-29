Ещё
Россию раскритиковали за рабство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию раскритиковали за рабство 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Россия попала в число стран, которые не преуспевают в борьбе с эксплуатацией людей. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа о ситуации с торговлей людей.
Наряду с Россией в списке оказались Китай, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Иран. Хуже ситуация в Йемене, Ливии и Сомали.
«Несмотря на отсутствие значительных усилий, однако, поступала информация о том, что власти предприняли шаги по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем выявления жертв, хотя их число и остается незначительным», — говорится в докладе.
Госсекретарь Майкл Помпео отметил, что в мире нет места рабству, и правительства должны позволять выявлять случаи торговли людьми и разрабатывать решения проблемы.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложит Путину сделку121
В США хотят принять 51-ый штат53
Россияне без наличных: когда запретят кэш236
На спутнике Сатурна нашли следы жизни20
Боярский рассказал об интимной связи с иностранками36
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение