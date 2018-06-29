Россию раскритиковали за рабство

Россия попала в число стран, которые не преуспевают в борьбе с эксплуатацией людей. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа о ситуации с торговлей людей.

«Несмотря на отсутствие значительных усилий, однако, поступала информация о том, что власти предприняли шаги по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем выявления жертв, хотя их число и остается незначительным», — говорится в докладе.

Госсекретарь Майкл Помпео отметил, что в мире нет места рабству, и правительства должны позволять выявлять случаи торговли людьми и разрабатывать решения проблемы.