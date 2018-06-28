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Саакашвили получил тюремный срок
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Саакашвили получил тюремный срок 

Рамблер 1 час назад
Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к 6 годам лишения свободы, сообщает РБК со ссылкой на грузинский телеканал «Общественный вещатель».
Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году после того, как он опубликовал статью, критикующую политику президента Саакашвили. Гелашвили получил травму черепа, переломы лицевых костей и другие повреждения.
В 2016 году по делу об избиении Гелашвили был осужден экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Он получил 6 лет и 9 месяцев лишения свободы. Тогда же заочно были осуждены экс-глава специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа и бывший глава управления того же департамента Гия Сирадзе. Каждый из нихбыл приговорен к 9 годам лишения свободы.
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