Саакашвили получил тюремный срок 

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к 6 годам лишения свободы, сообщает РБК со ссылкой на грузинский телеканал «Общественный вещатель».
Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году после того, как он опубликовал статью, критикующую политику президента Саакашвили. Гелашвили получил травму черепа, переломы лицевых костей и другие повреждения.
В 2016 году по делу об избиении Гелашвили был осужден экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Он получил 6 лет и 9 месяцев лишения свободы. Тогда же заочно были осуждены экс-глава специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа и бывший глава управления того же департамента Гия Сирадзе. Каждый из нихбыл приговорен к 9 годам лишения свободы.