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Трамп позовет Путина на встречу тет-а-тет
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Трамп позовет Путина на встречу тет-а-тет 

Рамблер 3 июля 2018
Президент США Дональд Трамп намеревается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, сообщает CNN.
На 16 июля запланирована встреча глав двух государств, которая должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.
По словам собеседника американского канала, знакомого с подготовкой к мероприятию, первым делом Трамп хочет поговорить с Путиным лично, без помощников, а затем допустить на встречу членов делегаций.
CNN отмечает, что именно так Трамп поступил при встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Тогда в течение часа главы государств говорили лично, а после — в присутствии помощников.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в ходе своей встречи Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят «очень непростые» вопросы, например, ситуацию в Сирии. CNN даже сообщал, что президенты могут заключить некую сделку по Сирии, однако Песков удивился такому сообщению канала.
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