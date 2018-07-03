Трамп позовет Путина на встречу тет-а-тет

Хельсинки. На 16 июля запланирована встреча глав двух государств, которая должна состояться в столице Финляндии

По словам собеседника американского канала, знакомого с подготовкой к мероприятию, первым делом Трамп хочет поговорить с Путиным лично, без помощников, а затем допустить на встречу членов делегаций.