Ещё
«Мигранты не должны сами выбирать страну»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель: мигранты не должны сами выбирать страну 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.
«Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться», — заявила канцлер в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
В числе прочих решений, принятых на саммите, она отметила усиление работы Агентства по контролю границ «Фронтекс» странами Евросоюза.
«Мы дали понять, что мы хотим усилить «Фронтекс», а именно до 2020 года», — сообщила канцлер Германии.
Также в ходе встречи глав ЕС было принято решение о выделении второго транша Турции
Вести Экономика: последние новости
Италия против автоматического продления санкций к РФ Лидеры ЕС договорились по миграции СМИ: Трамп предлагал Макрону сделку за выход из ЕС
Комментарии21  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС принял решение по антироссийским санкциям224
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет23
Трамп предложит Путину сделку258
В США хотят принять 51-ый штат189
США раскрыли способ борьбы с С-40034
Видео
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение