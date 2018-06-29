«Мигранты не должны сами выбирать страну»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.
«Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться», — заявила канцлер в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
В числе прочих решений, принятых на саммите, она отметила усиление работы Агентства по контролю границ «Фронтекс» странами Евросоюза.
«Мы дали понять, что мы хотим усилить «Фронтекс», а именно до 2020 года», — сообщила канцлер Германии.
Также в ходе встречи глав ЕС было принято решение о выделении второго транша Турции