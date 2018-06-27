Мэттис понадеялся на честный диалог в Пекине

Мэттис выразил надежду на открытый и честный диалог в Пекине

Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется на открытый и честный диалог с китайской стороной. Об этом глава американского оборонного ведомства заявил перед началом переговоров с главой китайского Минобороны Вэй Фэнхэ.

"Надеюсь, что переговоры в Пекине будут открытыми и честными. Я нахожусь здесь, потому что мы в США придаем особую важность контактам между военными США и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), — заявил глава Пентагона. "Отношения между военными двух стран критически важны для более широких отношений между нашими странами", — добавил он.

В свою очередь министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что визит американского коллеги в Китай является позитивным фактором для отношений двух государств. "Ваш приезд в Китай в это время — новый позитивный фактор как для межармейского взаимодействия, так и для межгосударственных отношений", — отметил Вэй Фэнхэ.

Глава китайского оборонного ведомства также заявил, что для него крайне важным является "продвижение стратегического доверия и равноправного сотрудничества".