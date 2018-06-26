Вау-эффект: почему скандальный указ Трампа признали законным

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США признал законным указ президента Дональда Трампа , запрещающий въезд в США гражданам семи стран, включая несколько государств, где преобладает мусульманское население. Судьи постановили, что Трамп действовал полностью в рамках своих президентских полномочий, а также не согласились с высказываниями о том, что указ был мотивирован религиозной нетерпимостью.

Верховный суд США вынес вердикт в пользу главы Белого дома Дональда Трампа по делу о законности его иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи государств, включая несколько стран с преимущественно мусульманским населением.

В поддержку указа администрации Трампа высказались пять судей из девяти. В постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда, говорится, что решение о запрете на въезд в Соединенные Штаты «находится строго в рамках полномочий президента».

Суд также не поддержал доводы истцов о том, что указ Трампа был мотивирован ненавистью на религиозной почве. «Указ преследует законные цели: предотвратить въезд в страну граждан, которые не могут быть проверены надлежащим образом. В тексте [указа] ничего не говорится о религии», — гласит постановление, обнародованное главным судьей Джоном Робертсом.

Глава США уже опубликовал торжествующий комментарий касательно постановления Верховного суда. «ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ УКАЗ ТРАМПА О ЗАПРЕТЕ НА ВЪЕЗД. Вау!», — написал Трамп в твиттере.

О намерении Верховного суда рассмотреть иск по делу о законности «запрета на поездки» для граждан ряда мусульманских стран стало известно 25 апреля. Истцом выступили штат Гавайи, Мусульманская ассоциация Гавайев и еще три физлица. Они настаивали, что Трамп превысил свои полномочия в сфере иммиграционной политики.

За полтора года своего президентства Трамп подписал в общей сложности три версии указов о запрете на въезд в США гражданам некоторых стран — предметом рассмотрения Верховного суда, об итогах которого стало известно сегодня, являлся самый поздний из них.

Ливии, Сирии, Йемена, Документ, в частности, запрещал въезд на территорию Соединенных Штатов для граждан Ирана Сомали и Чада. Действие указа было впоследствии распространено на КНДР Венесуэлу , но с оговорками. При этом Верховный суд рассматривал законность указа Трампа в отношении именно тех стран, где преобладает мусульманское население.

Первая версия указа «О защите нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» была подписана Трампом еще 27 января 2017 года.

Эта версия документа подразумевала 120-дневную приостановку приема беженцев в США. Также на 90 дней ограничивался въезд на территорию страны для граждан семи стран — Ирака , Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана

Указ действовал ровно неделю. 3 февраля его действие заблокировал федеральный суд западного округа Сиэтла, аргументировав это тем, что документ является дискриминационным по отношению к мусульманам. На следующий день американский минюст обжаловал это решение, однако спустя две недели апелляционное разбирательство было остановлено в связи с разработкой нового указа.

Вторая версия указа, подписанная Трампом 6 марта 2017 года, также была заблокирована еще до вступления в силу — на этот раз гавайским федеральным судом. Сам указ можно считать более либеральным, чем его первую версию, поскольку из числа стран, на которые были наложены ограничения, был исключен Ирак. Это объяснялось улучшением в стране системы информирования США о въезжающих на территорию страны граждан Ирака. В остальном же мартовский указ полностью повторял свою январскую версию.

Верховный суд отменил ограничения, наложенные на действие указа местными судами, 13 сентября. И в конце того же месяца Трамп подписал последнюю на данный момент, третью версию указа.

На этот раз Трамп снял ограничения еще и с Судана, зато под действие указа попадали три новых страны — Чад , КНДР и Венесуэла. В то же время вернулись дополнительные ограничения для граждан Ирака — им при въезде в США указ предписывал прохождение дополнительной проверки, с целью определить, не создают ли они угрозы для национальной безопасности страны.

Новая версия указа отличалась от предыдущих разнообразием мер, которые применялись к разным странам. Так, гражданам Чада, Ливии, Йемена, КНДР и Сирии полностью запрещался въезд в США. В отношении Ирана ограничения были более мягкими — приехать в Соединенные Штаты после тщательной проверки могли студенты по программам обмена. Гражданам Венесуэлы в этом случае повезло больше всего — запрет на въезд получили в основном чиновники этой страны.

Комментируя решение Верховного суда США, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин подчеркнул, что в обозримом будущем оно вряд ли будет пересмотрено.

«Верховный суд США — это высшая инстанция в судебной ветви власти Соединенных Штатов. Если сейчас Верховный суд США поддержал решение собственного президента — это точка», — отмечает эксперт.

Он пояснил, что в Соединенных Штатах не работает практика, когда выше Верховного суда может быть какая-то другая судебная инстанция. «Я, конечно, провожу параллель с ЕСПЧ . В Америке такого никогда бы не позволили», — подчеркивает Домрин.

Эксперт признал, что в США бывали прецеденты, когда Верховный суд пересматривал свои собственные решения. «Но, как правило, это происходит лишь через несколько десятков лет», — уточнил он.