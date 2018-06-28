Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой»

Ранее Пенс назвал правление Мадуро «жестокой диктатурой», которая ослабила экономику Венесуэлы

Также венесуэльский лидер пообещал помешать попыткам Вашингтона совершить переворот в своей стране и отстранить его от власти. Он обвинил США в желании свергнуть правительство Венесуэлы с целью завладеть нефтяными ресурсами и полезными ископаемыми южноамериканской страны.

Ранее Пенс назвал правление Мадуро «жестокой диктатурой», которая ослабила экономику Венесуэлы и стала причиной миграции.