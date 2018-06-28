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Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой»
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Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой» 

ТК «Звезда» 4 минуты назад
Фото: Andrew Harrer/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Ранее Пенс назвал правление Мадуро «жестокой диктатурой», которая ослабила экономику Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро оскорбил вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, назвав его «ядовитой гадюкой», пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Также венесуэльский лидер пообещал помешать попыткам Вашингтона совершить переворот в своей стране и отстранить его от власти. Он обвинил США в желании свергнуть правительство Венесуэлы с целью завладеть нефтяными ресурсами и полезными ископаемыми южноамериканской страны.
Ранее Пенс назвал правление Мадуро «жестокой диктатурой», которая ослабила экономику Венесуэлы и стала причиной миграции.
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