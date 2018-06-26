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Пенс призвал мигрантов не приезжать в США нелегально
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Пенс призвал мигрантов не приезжать в США нелегально 

RT на русском 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Вице-президент США Майк Пенс призвал мигрантов не рисковать своими жизнями и не приезжать в Соединённые Штаты нелегально.
Об этом он заявил в Бразилии, где находится с официальным визитом.
«Не рискуйте своей жизнью или жизнью своих детей, пытаясь приехать в Соединённые Штаты по дороге, которую контролируют наркодилеры и торговцы людьми. Если у вас нет условий, чтобы приехать легально, не приезжайте вообще», — цитирует его The Hill.
Ранее президент США Дональд Трамп призывал без суда депортировать нелегальных мигрантов из страны.
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