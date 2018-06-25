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Скрипаль обогатится за счет Британии
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Скрипаль обогатится за счет Британии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Великобритании выкупит дом отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля за 463 тысяч долларов и дом пострадавшего при отравлении полицейского Ника Бейла за 569 тысяч долларов. Об этом пишет Sunday Times.
Правительство также приобретет автомобили и другое имущество Скрипалей и Бейла. Общая сумма сделки оценивается в 1,3 млн долларов.
Издание подчеркивает, что имущество будет приобретено на деньги налогоплательщиков.
Дома стали непригодными для проживания в результате атаки с применением нервно-паралитического вещества в марте этого года, в результате которой пострадали граждане России Сергей и Юлия Скрипаль.
Комментарии32  Ещё 12 источников 
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