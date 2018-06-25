Скрипаль обогатится за счет Британии

Правительство также приобретет автомобили и другое имущество Скрипалей и Бейла. Общая сумма сделки оценивается в 1,3 млн долларов.

Издание подчеркивает, что имущество будет приобретено на деньги налогоплательщиков.