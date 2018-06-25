Скажи Шенгену Goodbye

Совет Европы начал обсуждение новых визовых правил, которые сделают внешние границы Шенгенской зоны менее прозрачными для нежелательных визитеров.
Одновременно цена шенгенской визы увеличится до €80 (сейчас визовый сбор для граждан РФ составляет €35).
При этом сам процесс выдачи виз добропорядочным путешественникам станет технологичнее и менее бюрократизирован.
Среди внесенных для обсуждения изменений:
• все документы, поданные на визу Шенгена, будут сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб;
• в эту базу будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС;
• данные всех лиц, запрашивавших шенгенскую визу, будут храниться в единой базе данных, что поможет пограничникам идентифицировать мигрантов без документов, если ранее они уже подавали на визу;
• силовые структуры ЕС получат упрощенный доступ к информации из визовой базы данных.
Пролезть в визовое ушко
Новые правила, даже если они будут введены, все равно не решат проблему нелегальной миграции в ЕС коренным образом, считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
"Все объявленные меры — сверка документов с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб, информация о видах на жительство неевропейских граждан и прочее — коснутся только тех лиц, кто хочет проникнуть в ЕС через пункты пропуска, то есть так или иначе легально. Но такие лица и так не причиняют особой головной боли для европейцев. Главная проблема — те мигранты, которые высаживаются с лодок на пляжи Греции или Италии", — сказал он «Ридусу».
Никакие технические меры не изменят эту ситуацию до тех пор, пока в ЕС существует «миграционная матрешка» — не унифицированная система приема иммигрантов, при которой каждая страна имеет собственные миграционные правила.
Сейчас в ЕС четко существует «пятиступенчатое» деление иностранцев на «касты».
1. Граждане стран Шенгенской зоны, как входящих, так и не входящих в ЕС (таких последних три: Норвегия, Исландия, Швейцария).
2. Граждане ЕС — не стран Шенгена (Болгария, Румыния, Хорватия и пока Великобритания).
3. Граждане стран и территорий Европы — не членов ЕС (Сербия, Черногория, Македония, Гренландия и вскоре Великобритания) и «безвизовых» для Шенгена стран (США, Канада, Австралия, Япония, и др.).
4. Граждане стран, официально претендующих на вступление в ЕС (Турция, Украина, Албания, Молдова, Грузия).
5. Все прочие страны, к которым относится и Россия.
"Мигранты из «всех прочих» стран отлично знают, что если они вплавь или ползком достигли, скажем, Греции, то просить легализации там бессмысленно. Надо пешком добираться до Германии и заявлять прошение об убежище там. Потому что если греки и итальянцы покажут им на дверь, то немцы и накормят, и напоят, и жильем обзаведут. И никаких виз, видом на жительство и сверок с базами данных не потребуют", — говорит эксперт.
Долюбовались
Страны Европы напуганы тем, что кроме как миграционной катастрофой не назовешь, ранее говорил «Ридусу» профессор Дипломатической академии МИД Юрий Малев.
"Когда европейские страны объединялись, подписывали соглашения в Шенгене и Лиссабоне, они ждали совсем другого развития событий. Налицо было определенное самолюбование и идеализм: вот мы, веками воевавшие между собой, нашли в себе мудрость положить конец междоусобным распрям и зажить единой семьей!" — сказал он.
Пока по периметру Евросоюза обстановка была спокойной, в целом эти ожидания оправдывались. Беда пришла не изнутри Шенгенской зоны, а извне ее, а этого предсказать не мог никто.
По действующим правилам, страна, состоящая в Шенгенской зоне, имеет право закрыть свои границы на период до шести месяцев. Но в условиях миграционного кризиса в 2015—2016 годах восемь государств Шенгенской зоны (Германия, Австрия, Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия) ввели пограничный контроль на своих внутренних границах на срок до девяти месяцев.