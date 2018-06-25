Скажи Шенгену Goodbye

Шенгенские визы станут для россиян еще менее доступными

Совет Европы начал обсуждение новых визовых правил, которые сделают внешние границы Шенгенской зоны менее прозрачными для нежелательных визитеров.

Одновременно цена шенгенской визы увеличится до €80 (сейчас визовый сбор для граждан РФ составляет €35).

При этом сам процесс выдачи виз добропорядочным путешественникам станет технологичнее и менее бюрократизирован.

Среди внесенных для обсуждения изменений:

• все документы, поданные на визу Шенгена, будут сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб;

• в эту базу будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС

• данные всех лиц, запрашивавших шенгенскую визу, будут храниться в единой базе данных, что поможет пограничникам идентифицировать мигрантов без документов, если ранее они уже подавали на визу;

• силовые структуры ЕС получат упрощенный доступ к информации из визовой базы данных.

Пролезть в визовое ушко

Новые правила, даже если они будут введены, все равно не решат проблему нелегальной миграции в ЕС коренным образом, считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов

"Все объявленные меры — сверка документов с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб, информация о видах на жительство неевропейских граждан и прочее — коснутся только тех лиц, кто хочет проникнуть в ЕС через пункты пропуска, то есть так или иначе легально. Но такие лица и так не причиняют особой головной боли для европейцев. Главная проблема — те мигранты, которые высаживаются с лодок на пляжи Греции или Италии", — сказал он «Ридусу».

Никакие технические меры не изменят эту ситуацию до тех пор, пока в ЕС существует «миграционная матрешка» — не унифицированная система приема иммигрантов, при которой каждая страна имеет собственные миграционные правила.

Сейчас в ЕС четко существует «пятиступенчатое» деление иностранцев на «касты».

Исландия, 1. Граждане стран Шенгенской зоны, как входящих, так и не входящих в ЕС (таких последних три: Норвегия Швейцария ).

Румыния, 2. Граждане ЕС — не стран Шенгена ( Болгария Хорватия и пока Великобритания ).

Черногория, Канада, Австралия, 3. Граждане стран и территорий Европы — не членов ЕС ( Сербия Македония , Гренландия и вскоре Великобритания) и «безвизовых» для Шенгена стран ( США Япония , и др.).

Украина, Албания, Молдова, 4. Граждане стран, официально претендующих на вступление в ЕС ( Турция Грузия ).

5. Все прочие страны, к которым относится и Россия.

"Мигранты из «всех прочих» стран отлично знают, что если они вплавь или ползком достигли, скажем, Греции, то просить легализации там бессмысленно. Надо пешком добираться до Германии и заявлять прошение об убежище там. Потому что если греки и итальянцы покажут им на дверь, то немцы и накормят, и напоят, и жильем обзаведут. И никаких виз, видом на жительство и сверок с базами данных не потребуют", — говорит эксперт.

Долюбовались

Страны Европы напуганы тем, что кроме как миграционной катастрофой не назовешь, ранее говорил «Ридусу» профессор Дипломатической академии МИД Юрий Малев.

"Когда европейские страны объединялись, подписывали соглашения в Шенгене и Лиссабоне, они ждали совсем другого развития событий. Налицо было определенное самолюбование и идеализм: вот мы, веками воевавшие между собой, нашли в себе мудрость положить конец междоусобным распрям и зажить единой семьей!" — сказал он.

Пока по периметру Евросоюза обстановка была спокойной, в целом эти ожидания оправдывались. Беда пришла не изнутри Шенгенской зоны, а извне ее, а этого предсказать не мог никто.